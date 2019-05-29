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В Гродно отличникам разрешат бесплатно ездить в маршрутках

30.05.2019 10:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Гродненских школьников-отличников поощрят: они смогут бесплатно ездить в маршрутках по городу. Об этом сообщает «Гродно плюс».

Авторы инициативы –  депутаты Гродненского городского Совета депутатов. Для того, чтобы стать участником «акции», школьники должны будут получить по всем предметам за четверть девятки и десятки (и никаких восьмерок). Тем, кто справится, выдадут справки, где официально подтвердят их успеваемость.

По планам нововведение вступит в силу со следующего учебного года, с 1 сентября. Чтобы отличники понимали, в какой маршрутке им не придется платить за проезд, транспорт пометят специальными стикерами. К слову, идею поддержали перевозчики.

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненских школьников-отличников поощрят: они смогут бесплатно ездить в маршрутках по городу. Об этом сообщает «Гродно плюс». Авторы инициативы –  депутаты...
 
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