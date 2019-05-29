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Под Минском ливень размыл часть автотрассы

30.05.2019 09:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 29 мая, некоторые районы Минска в буквальном смысле затопило. Пострадала и область: на трассе в двух километрах от деревни Першаи (Воложинский район) размыло дорогу. Об этом сообщает NewGrodno.

Накануне синоптики предупреждали в первую очередь минчан об оранжевом уровне опасности. Специалисты передавали, что на отдельных территориях города ожидались сильные дожди, шквалистый ветер, а кое-где – даже град. Что и произошло.

Вода уничтожила часть грунта на автодороге Першаи – Ивенец. Там образовалась внушительных размеров промоина, что привело к провалу асфальта. Соседние населенные пункты Воложинского района также подверглись наводнению.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 29 мая, некоторые районы Минска в буквальном смысле затопило. Пострадала и область: на трассе в двух километрах от деревни Першаи (Воложинский район) размыло...
 
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