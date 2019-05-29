«Новые» деньги. Купюры 5 и 10 рублей сменили дизайн. Но не существенно

Источник материала: Аргументы и факты

Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 руб. выпуска 2019 года введены в обращение с 20 мая. Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года. В соответствии с ранее раскрытыми планами в 2019 году вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 руб., в 2020 году - 20 и 50 руб. «Их изготовление обусловлено следующими причинами. Для Нацбанка важно иметь достаточное количество банкнот различных номиналов в обращении. Банкноты 5 и 10 руб. наиболее популярны, они составляют около 40% всех банкнот, находящихся в обращении. Они активно используются как гражданами, так и организациями торговли и сервиса. При этом постоянно увеличивается объем ветхих банкнот данного номинала», - пояснил начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей ГАЙКО.

В дизайне обновленных банкнот исключили реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, а вместо «2009» указали год выпуска в обращение — «2019». Еще одно изменение: приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. Напомним, на банкноте в 5 рублей изображена Каменецкая башня, а на 10-рублевой купюре — полоцкая Спасо-Преображенская церковь.

Обновить защиту

По словам главного специалиста главного управления организации кассовой работы Нацбанка Александра ТЕРЕЩЕНКО, важно было привести изображения архитектурных сооружений на лицевой стороне банкнот в соответствие с их актуальным внешним видом как реальных памятников архитектуры. Вторая задача, которую ставит Нацбанк, — обновление и усиление защитного комплекса наших банкнот. Он разрабатывался более 10 лет назад. За это время некоторые защитные элементы стали не столь надежными, как прежде, а также хотелось убрать лишнее и добавить нужное. Третья задача — необходимо было, несмотря на все изменения, сделать банкноты похожими на те, что у нас в обращении с 2016 года. В целом купюры остались узнаваемы.

«Пятерочка»

На 5 рублях изменения коснулись только лицевой стороны банкноты. Внесены уточняющие изменения в изображение самой Каменецкой вежи на уровне микроштрихов. Рассмотреть их можно только при увеличении. На новых банкнотах нет элемента защитного комплекса — скрытого изображения. Его убрали, потому что из-за загрязнения банкноты он теряет свои защитные свойства. Картинка в виде кирпичной кладки переместилась на место скрытого изображения. Добавились и новые элементы защитного комплекса — появился еще один водяной знак, а защитная нить стала шире.

У новых банкнот более высокая износостойкость. Их с двух сторон покрыли специальным матовым бесцветным лаком. В отличие от старых купюр, которые укреплены только по углам, новые усилили по всему периметру кромки, там слой бумаги толще.

Также претерпели изменение машиночитаемые средства защиты, которые рассчитаны на кассовое и торговое оборудование. А также те элементы, которые ориентированы на работников банков и специальное оборудование.

«Десятка»

Как и пятирублевая купюра, 10 рублей покрыты с двух сторон матовым бесцветным лаком и усилены по периметру кромки. Также добавился филигранный водяной знак — цифра «10», защитная лента расширена. Исключен защитный элемент - скрытое изображение. Внесены изменения в изображения церкви, креста на куполе и самого купола. Оконная рама стала другой, как и крест над входом. Появилась икона. Изменились колонны, которые находятся слева и справа от входа в церковь.

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством.

ЦИФРЫ

Сейчас в Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.

Основной удельный вес в структуре банкнот, которые находятся в обращении, занимают дензнаки номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей. При этом банкноты 5 и 10 рублей составляют около 40% всех купюр, находящихся в обращении.

Купюр номиналом 20 рублей в обороте чуть больше 27% общей денежной массы, 50 — 28,5%. «Соток» — 5,4% общего количества. Купюры 200 и 500 рублей практически не востребованы, их в обращении всего 0,05% и 0,01% соответственно.

Всего за прошлый год было выявлено 900 подделок, из которых более 50% – доллары. Доля белорусских рублей составила 1,9%.