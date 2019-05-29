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«Новые» деньги. Купюры 5 и 10 рублей сменили дизайн. Но не существенно

30.05.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Новые» деньги. Купюры 5 и 10 рублей сменили дизайн. Но не существенно
Фото из открытых источников

Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 руб. выпуска 2019 года введены в обращение с 20 мая. Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года. В соответствии с ранее раскрытыми планами в 2019 году вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 руб., в 2020 году - 20 и 50 руб. «Их изготовление обусловлено следующими причинами. Для Нацбанка важно иметь достаточное количество банкнот различных номиналов в обращении. Банкноты 5 и 10 руб. наиболее популярны, они составляют около 40% всех банкнот, находящихся в обращении. Они активно используются как гражданами, так и организациями торговли и сервиса. При этом постоянно увеличивается объем ветхих банкнот данного номинала», - пояснил начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей ГАЙКО.

В дизайне обновленных банкнот исключили реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, а вместо «2009» указали год выпуска в обращение — «2019». Еще одно изменение: приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. Напомним, на банкноте в 5 рублей изображена Каменецкая башня, а на 10-рублевой купюре — полоцкая Спасо-Преображенская церковь.

«Новые» деньги. Купюры 5 и 10 рублей сменили дизайн. Но не существенно Можно ли обменять монеты на купюры без комиссии?

Обновить защиту

По словам главного специалиста главного управления организации кассовой работы Нацбанка Александра ТЕРЕЩЕНКО, важно было привести изображения архитектурных сооружений на лицевой стороне банкнот в соответствие с их актуальным внешним видом как реальных памятников архитектуры. Вторая задача, которую ставит Нацбанк, — обновление и усиление защитного комплекса наших банкнот. Он разрабатывался более 10 лет назад. За это время некоторые защитные элементы стали не столь надежными, как прежде, а также хотелось убрать лишнее и добавить нужное. Третья задача — необходимо было, несмотря на все изменения, сделать банкноты похожими на те, что у нас в обращении с 2016 года. В целом купюры остались узнаваемы.

«Пятерочка»

На 5 рублях изменения коснулись только лицевой стороны банкноты. Внесены уточняющие изменения в изображение самой Каменецкой вежи на уровне микроштрихов. Рассмотреть их можно только при увеличении. На новых банкнотах нет элемента защитного комплекса — скрытого изображения. Его убрали, потому что из-за загрязнения банкноты он теряет свои защитные свойства. Картинка в виде кирпичной кладки переместилась на место скрытого изображения. Добавились и новые элементы защитного комплекса — появился еще один водяной знак, а защитная нить стала шире.


«Новые» деньги. Купюры 5 и 10 рублей сменили дизайн. Но не существенно
Фото: Фото из открытых источников

У новых банкнот более высокая износостойкость. Их с двух сторон покрыли специальным матовым бесцветным лаком. В отличие от старых купюр, которые укреплены только по углам, новые усилили по всему периметру кромки, там слой бумаги толще.

Также претерпели изменение машиночитаемые средства защиты, которые рассчитаны на кассовое и торговое оборудование. А также те элементы, которые ориентированы на работников банков и специальное оборудование.

«Десятка»

Как и пятирублевая купюра, 10 рублей покрыты с двух сторон матовым бесцветным лаком и усилены по периметру кромки. Также добавился филигранный водяной знак — цифра «10», защитная лента расширена. Исключен защитный элемент - скрытое изображение. Внесены изменения в изображения церкви, креста на куполе и самого купола. Оконная рама стала другой, как и крест над входом. Появилась икона. Изменились колонны, которые находятся слева и справа от входа в церковь.


«Новые» деньги. Купюры 5 и 10 рублей сменили дизайн. Но не существенно
Фото: Фото из открытых источников

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством.

ЦИФРЫ

Сейчас в Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.

Основной удельный вес в структуре банкнот, которые  находятся в обращении, занимают дензнаки номиналом 5, 10, 20 и 50 рублей. При этом банкноты 5 и 10 рублей составляют около 40% всех купюр, находящихся в обращении.

Купюр номиналом 20 рублей в обороте чуть больше 27% общей денежной массы, 50 — 28,5%. «Соток» — 5,4% общего количества. Купюры 200 и 500 рублей практически не востребованы, их в обращении всего 0,05% и 0,01% соответственно.

Всего за прошлый год было выявлено 900 подделок, из которых более 50% – доллары. Доля белорусских рублей составила 1,9%.

 
 
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Недавно у нас в Беларуси ввели в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Зачем? Теперь нужно привыкать к новым купюрам? Как их отличить от прежних? А....
 
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