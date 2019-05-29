ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские крылатые ракеты станут гиперзвуковыми

30.05.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Существующие в настоящее время российские сверхзвуковые крылатые ракеты будут совершенствоваться путем увеличения их дальности и доведения скорости до гиперзвуковой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора, генерального конструктора «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов.


Крылатые ракеты «Калибр» на стенде. Фото: twitter.com/i_korotchenko

«Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет — увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия <…> В этом направлении мы и движемся», — сказал он, отвечая на вопрос о направлениях совершенствования этого вида оружия, в частности, о возможных изменениях в ракете «Оникс».

Он добавил, что также ведется работа по достижению «универсальности ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы». «НПО машиностроения» разработало сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс», которая наряду с ракетами комплекса «Калибр» запускается из универсальных стрельбовых комплексов и может применяться с таких носителей, как фрегаты проекта 22 350 и подводные лодки проекта 885 («Ясень»). Максимальная скорость более чем в 2,5 раза превышает скорость звука, а дальность полета достигает 600 км.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основным направлением модернизации станет повышение скорости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД, сообщил Володин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа мужских дубленок в Москве недорого в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика