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20 лет трагедии на Немиге

30.05.2019 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

20 лет трагедии на Немиге

фото: people.onliner.by

30 мая 1999 года в подземном переходе станции метро «Немига» произошла страшная давка, в которой погибли 53 человека, в основном – молодежь.

В тот день в Минске на площадке возле Дворца спорта проходил концерт, организованный радиостанцией «Мир» и табачной компанией «Магна», проводившей рекламную компанию с бесплатным с розливом пива. На мероприятии должна была выступить популярная поп-группа «Манго-манго».

В 20:40 началась гроза, пошел ливень и град. Толпа в поисках укрытия побежала в сторону подземного перехода. Огромное скопление людей, низкие потолки, которые не позволяли вновь подбегающим людям видеть, что происходит впереди, паника… Были ли у трагедии иные причины? Можно ли было ее избежать, предотвратить? Много вопросов будет адресовано милиции, организаторам концерта, властям. Однако суд постановит, что виновных нет.

Ответственность был готов взять на себя тогдашний мэр Минска Владимир Ермошин. Он писал заявление об отставке, но президент ее не принял.

Больше всего среди погибших оказалось молодых девушек. В давке погибли также два милиционера - Владимир Говен и Геннадий Рябоконь.

 
Теги: Минск
 
 
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30 мая 1999 года в подземном переходе станции метро «Немига» произошла страшная давка, в которой погибли 53 человека, в основном – молодежь.
 
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