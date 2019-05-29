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Витебский школьник помог милиции задержать грабителя

30.05.2019 12:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Витебский школьник помог милиции задержать грабителя
Фото УВД Витебского облисполкома

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Одиннадцатикласснику витебской школы Евгению Гайко на торжественной линейке вручили благодарность от милиции за проявленную смелость: недавно юноша помог задержать грабителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Неделю назад по пути в школу Евгений стал свидетелем преступления. На молодую женщину напал грабитель и попытался отобрать сумку. Услышав крик о помощи, школьник сразу подбежал и постарался дать отпор нападавшему. Тот, встретив активное сопротивление, скрылся.

Испуганная женщина вызвала милицию. Евгений, хорошо запомнивший приметы преступника, сел в служебный автомобиль с сотрудниками уголовного розыска. Объезжая улицы и дворы, он заметил похожего мужчину на остановке. Подозреваемого в совершении грабежа задержали. Им оказался ранее судимый житель Толочина.

Выпускнику средней школы №8 Евгению Гайко благодарность сегодня вручил начальник УВД облисполкома Михаил Гриб. Он выразил признательность за смелый поступок не только отважному юноше, но и его родным за воспитание. "Как сотрудник милиции горжусь, что среди нынешнего молодого поколения есть немало людей, способных решительно и смело противостоять нарушению закона и готовых без раздумий встать на защиту попавшего в беду. Буду очень рад, если Евгений выберет для себя профессию правоохранителя. Такие качества, как чувство справедливости и сострадание к людям, мужество и отвага, - ключевые в нашей работе", - отметил Михаил Гриб.

Парню подарили также футбольный мяч. Молодой человек увлекается спортом, всегда активно участвует в соревнованиях по футболу, волейболу.

Бабушка Евгения - Галина Николаевна, которая присутствовала на торжественной линейке, не скрывала гордости за внука. "Я очень горжусь им, уверена, что по-другому он бы и не поступил", - сказала она.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Одиннадцатикласснику витебской школы Евгению Гайко на торжественной линейке вручили благодарность от милиции за...
 
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