О поездках за границу несовершеннолетних

Источник материала: Клiч Радзiмы

В связи с наступлением сезона отпусков и каникул многие граждане планируют свой отдых за пределами нашей страны. Но в пунктах пропуска Полоцкого пограничного отряда время от времени возникают трудности с пересечением государственной границы несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. Это происходит по причине истечения срока действия предъявляемых ими документов, а также отсутствия письменных разрешений их законных представителей на выезд за рубеж.

Так, в мае текущего года при следовании из Республики Беларусь в Латвийскую Республику в пункт пропуска прибыла семья с ребенком. Перед поездкой родители не проверили срок действия паспорта своего сына, который истек в апреле. Через границу несовершеннолетний был не пропущен, запланированную поездку пришлось отменить. Вся семья вернулась обратно.

Не редки случаи, когда несовершеннолетние самостоятельно, или в сопровождении родственников пытаются пересечь границу, не имея при себе письменного согласия на выезд от законных представителей. Заграничную поездку также приходится прерывать.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями статьи 18 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года № 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», письменное согласие законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено:

нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (к уполномоченным должностным лицам, имеющим право совершать нотариальные действия, относятся руководитель, его заместители, секретарь и член местного исполнительного и распорядительного органа в населенных пунктах, в которых нет государственных нотариальных контор и нотариальных бюро;

должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего;

компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

Как видим, в этом перечне нет ЖЭСов, куда зачастую обращаются законные представители несовершеннолетних для заверения их согласия на выезд ребенка за границу.

Наиболее частой причиной, по которой несовершеннолетние не могут быть пропущены через границу на участке Полоцкого пограничного отряда, является отсутствие письменного согласия обоих родителей либо одного из них.

Таким образом, чтобы поездка с несовершеннолетним ребенком не сорвалась, Полоцкий пограничный отряд информирует:

если ребенок следует с родственниками – требуется согласие от обоих родителей;

если ребенок следует с одним из родителей – согласие второго не требуется, если судом не определен иной порядок выезда за границу несовершеннолетнего;

если ребенок следует в составе организованной группы детей (экскурсия, отдых и т.д., но не на оздоровление) – требуется согласие обоих родителей;

если ребенок следует в составе организованной группы детей на оздоровление – требуется согласие либо мамы, либо папы.

Несовершеннолетние, имеющие статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, могут выезжать за границу в сопровождении одного или обоих законных представителей, либо без их сопровождения с письменного согласия одного из законных представителей при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим:

решения местного исполнительного и распорядительного органа о направлении несовершеннолетнего на учебу за пределы Республики Беларусь – в случае выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего на учебу сроком более 30 календарных дней;

списка детей, выезжающих на оздоровление за рубеж в составе общей или специальной организованной группы, заверенного организацией, имеющей право осуществлять деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом – в случае выезда из Республики Беларусь на оздоровление;

решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи – в случае выезда для получения медицинской помощи;

копии приказа управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего на определенный срок – в случае выезда по другим основаниям.

Напоминаем, что при планировании заграничных поездок следует внимательно проверить все необходимые документы во избежание проблем на границе. В них не должно быть повреждений, пятен и посторонних записей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Госпогранкомитета gpk . gov . by или по телефонам 8-0214-43-40-75 (круглосуточно),

8-0214-43-20-77 (с 9.00 до 17.30 в рабочие дни).

Официальный представитель

Полоцкого пограничного отряда

майор Лукша А.А.