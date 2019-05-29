В связи с проведением плановых технических работ в период с 22 ч. 00 мин. 01.06.2019 до 12 ч. 00 мин. 02.06.2019 продажа и возврат билетов на сайте
Пассажирам следует обращаться в билетные кассы. Железнодорожники приносят извинения за неудобства.
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2 июня будет недоступна покупка билетов через сайт железной дороги
30.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В связи с проведением плановых технических работ в период с 22 ч. 00 мин. 01.06.2019 до 12 ч. 00 мин. 02.06.2019 продажа и возврат билетов на сайте
Пассажирам следует обращаться в билетные кассы. Железнодорожники приносят извинения за неудобства.
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В связи с проведением плановых технических работ в период с 22 ч. 00 мин. 01.06.2019 до 12 ч. 00 мин. 02.06.2019 продажа и возврат билетов на...
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