Источник материала: Новости Волковыска

30 мая исполнилось ровно 20 лет со дня страшной трагедии, случившейся в Минске.

Вечером 30 мая 1999 года из-за образовавшейся давки в подземном переходе станции метро «Немига» погибли 53 человека. Среди погибших была в основном молодежь в возрасте от 14 до 20 лет.

В злополучный вечер более 2000 человек возвращались с пивного фестиваля, который проходил у Дворца спорта.

Внезапно начался дождь и гроза, толпа в неразберихе устремилась к ближайшей станции метро.

В результате образовалась давка, люди начали падать, а другие шли по лежачим, так как не могли остановиться в потоке толпы.

По словам очевидцев, все длилось не больше 10 минут. В результате давки погибли 53 человека, многие скончались из-за асфиксии. Более сотни получили травмы.

Близкие люди погибших много раз подавали судебные иски на городские власти, милицию, пивзавод «Оливария», радиостанцию «Мир» и ООО «Класс-клуб ДК», которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на массовом мероприятии, однако это ни к чему не привело.

Спустя 3 года после трагедии на месте случившегося установили мемориал «Розы» — стилизованные ступени, на которых разбросаны 53 металлических цветка, символизирующих погибших.

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