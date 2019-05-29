Без деревянных бараков и «дома на Уманской». Как у нас на глазах менялся проспект Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Проспект Дзержинского в последние десять лет пережил большие перемены. Здесь появились четыре станции метро, а на месте пустырей и деревянных домов выросли жилые и офисные многоэтажки. TUT.BY посмотрел по «Яндекс.Панорамам», как менялась одна из центральных магистралей Минска.



Проспект Дзержинского, 2016 год. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Проспект длиной почти восемь километров начинается от площади Франтишка Богушевича и заканчивается у МКАД, на выезде в сторону Бреста. Панорамы, использованные в материале, снимали в 2010 и 2016 годах.

Отель, бизнес-центр и здание банка

Последняя доступная панорама места, где сейчас возвышается 18-этажный бизнес-центр (пр. Дзержинского, 8) — за 2016 год. Позже «Яндекс» это место не снимал, но в последние годы тут ничего не изменилось.

Зато на наиболее ранней съемке, 2010 года, никакой высотной стекляшки нет. Возле здания районного исполкома на пригорке — зеленая зона. В ее глубине был переулок Матвеевский с редкими дубами, — все это снесут под строительство бизнес-центра. Строить здание начнут лишь в 2011 году.







Недалеко, но по другую сторону дороги сейчас находится «Ренессанс Минск», отель международной сети «Марриотт». Его открыли накануне чемпионата мира по хоккею, в 2014 году. Гостиницу строила компания, подконтрольная российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву, на торжественное открытие приезжал Александр Лукашенко. Адрес гостиницы — пр. Дзержинского, 1Е.

В 2010 году здесь был пустырь. Правда, место для будущей стройки уже готовили.







Большое здание Беларусбанка (на Дзержинского, 18) на панораме за 2016 год выглядит точь-в-точь как сейчас, а в 2010 году оно еще строилось. Говорят, в основание этого офисного сооружения заложена капсула с посланием к потомкам.







Жилые дома: заслонили ГАИ и вытеснили старые райончики

На месте жилого дома рядом со зданием Rubin Plaza (адрес: пр. Дзержинского, 9) в 2010 году тоже было пусто. Тогда с проспекта просматривалось здание городской ГАИ, которое сейчас совсем закрыла застройка.







Наискосок, на перекрестке с Хмелевского, сегодня тоже стоит жилой дом. В двухэтажном доме раньше был магазин автозапчастей.







На этом участке проспекта Дзержинского обосновался жилой комплекс «Грушевский посад», застройщик — «Жилстройкомплект». Вот как выглядит одно и то же место с разницей всего в шесть лет: на панораме 2010 года еще видны частные дома с деревьями в садах — по устоявшейся минской логике им не место рядом с будущей станцией метро.







Идем дальше по проспекту Дзержинского. На пересечении с улицей Щорса девять лет назад можно было увидеть двухэтажные бараки. Позже на месте дома № 19 (и не только) построят многоэтажку. По правую сторону Щорса, напротив деревянной двухэтажки, был пустырь — теперь там тоже новый дом.







Построили развязку Дзержинского — Жукова и снесли знаменитый «дом на Уманской»

Камера в 2010 году захватила строительство новой развязки проспектов Дзержинского и Жукова. Вот рабочие возводят новый пролет. Автомобиль, с которого ведет съемку «Яндекс», едет по Жукова, слева виден старый мост.

Для панорам 2016 года автомобиль поедет уже по новой эстакаде на Дзержинского. Слева внизу — уходящий вдаль проспект Жукова.







Еще одно примечательное место, уже возле нынешней станции метро «Михалово», — перекресток с улицей Уманской. В 2010 году здесь активно идут стройки. Во-первых, копают метро. Во-вторых, строят бизнес-центр Omega Tower на Дзержинского, 57.







На противоположной стороне в 2010 году еще стоял знаменитый «дом на Уманской». Его собирались сносить под строительство метро, а хозяин дома Алексей Воскобович несколько лет боролся, добиваясь справедливой компенсации.

Со стороны проспекта Дзержинского тот самый дом на панораму «Яндекса» в 2010 году не попал, а со стороны улицы Гурского — да, вот он. Сохранилась для истории даже растяжка, на ней было написано обращение к президенту. В 2014 году дом снесут , компенсации хозяин добился. В 2016 году рядом с этим местом появится один из выходов со станции «Михалово».







Студенческая деревня только строится, в деревне Дружба стоят последние дома

Дальше по проспекту Дзержинского — общежития Студенческой деревни. Этот комплекс начали строить в чистом поле в 2009 году. На снимках 2010 года видно начало строительства, ко времени съемки 2016 года эта застройка уже пережила чемпионат мира по хоккею.







Станцию метро «Малиновка» открыли в 2014 году. В 2010-м на месте, где появится один из входов на станцию, пока еще просто зеленая зона. Жилые здания за небольшим сквером скоро загородят более высокие новостройки.







С другой стороны проспекта на этом же участке новые жилые дома активно строились уже в 2010-м. Крайние дома, которые пропишут по Дзержинского, еще только начинают возводить. Совсем скоро из многоэтажки по Ежи Гедройца, 18 уже не будет видно проспекта — новостройка окажется в глубине микрорайона.







Если вернуться чуть назад, на панорамах 2010 года можно увидеть последние дома деревни Дружба. В 2016-м там уже вовсю возводили многоэтажки.







Если бы человека, который не был в Минске 10 лет, высадили сейчас у станции метро «Малиновка» (где-то между перекрестками проспекта Дзержинского с улицами Ежи Гедройца и Яна Чечота) — он бы наверняка не узнал местность.

Вот каким был вид с проспекта в сторону улицы Яна Чечота в 2010 и 2016 годах.







Изменения можно заметить даже в окончании проспекта, у кольцевой. На месте заправки United Company, которая в 2010 году была достаточно скромного вида, спустя шесть лет развернется большой автозаправочный комплекс с мойкой и кафе.

А саженцы, которые раньше продавали рядом с заправкой просто с рынка, за сетчатым забором, теперь уже спрячут за стенами нового магазина.





