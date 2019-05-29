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Врач-патологоанатом в Могилеве создал "бизнес" на ритуальных услугах, потерпевшими признаны почти 500 человек

30.05.2019 12:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Могилеве работники патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции, потерпевшими по уголовному делу признано 492 человека, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, 44-летний врач-патологоанатом, являясь заведующим отделения, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные ему по службе санитары. С 2010 года по январь 2018 года, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг", - рассказали в СК.

По информации ведомства, обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых, в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения, делилась между участниками организованной группы.

"Следователями допрошено более 4 тысяч граждан. Потерпевшими по уголовному делу признано 492 человека", – подчеркнули в комитете.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям "мошенничество", "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" и "злоупотребление служебными полномочиями" в зависимости от роли каждого. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве работники патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции, потерпевшими по уголовному делу признано 492 человека, сообщили в Следственном...
 
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