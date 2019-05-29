Как ребенку провести лето с пользой для здоровья

Источник материала: Интерфакс

Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления детей, подчеркивают медики.

Поэтому очень важно с наибольшей пользой распорядится этим драгоценным временем, отмечает врач-гигиенист, заведующая отделения гигиены детей и подростков Елена Песенко.

Важно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился.

Солнце хорошо, но в меру: летом дети максимальное время должны проводить на воздухе, как можно больше, причем независимо от погоды (если это конечно не шквалистый ветер и грозы). На воздухе должны проходить игры, всевозможные занятия, прогулки. В жаркую погоду необходимо выбирать одежду из натуральных тканей.

Самая большая опасность – перегрев организма, солнечный удар, солнечные ожоги, поскольку ребёнок обладает менее совершенной терморегуляцией, и кожа его очень нежна. Чем меньше возраст ребенка, тем он чувствительнее к действию жары и солнечных лучей.

Световоздушные ванны можно проводить вначале под навесом или в тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного обнажения тела ребёнка. Продолжительность первой такой ванны – 5 минут, затем время постепенно увеличивается до 30-40 минут. Лучшее время проведения – с 9 до 11 часов.

Помните, что с 11.00 и до 17.00 солнце очень активное и в это время желательно находиться в тени. Без головного убора не стоит выходить из дома. Следует чередовать время пребывания на солнце с играми в тени.

Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать водной процедурой: обтирание, обливание, купание, плескание в мини-бассейнах, использование душа. Это поднимает тонус мышечной системы, увеличивает работоспособность, придает бодрость, способствует подъему энергии.

Вода, кроме того, оказывает на организм ребёнка релаксационный эффект. При этом внимательно следите за температурой воды.

Дети более старшего возраста после недельного курса световоздушных ванн могут начать принимать солнечные ванны, лучше во время игр и движении.

При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. Это – головокружение, слабость и головная боль. В тяжёлых случаях могут появиться рвота и потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочить голову и грудь холодной водой, на переносицу положить холодный компресс, приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его.

Большое значение для оздоровления детей имеет и правильная организация питания. Летом процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно, в связи с чем повышается потребность в белке. С этой целью в рационе ребенка следует увеличить количество молока и молочных продуктов, в основном за счет кисломолочных напитков и творога как источников наиболее полноценного белка.

Необходимо обращать внимание и на соблюдение питьевого режима. В жаркие дни значительно повышается потребность организма в жидкости и важно не допустить обезвоживание организма. Поэтому следует всегда иметь запас свежей очищенной воды, отвара шиповника или несладкого компота.

Следуйте простым рекомендациям, и это поможет обезопасить жизнь и сохранить здоровье вашего ребенка.