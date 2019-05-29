"Полоцктранснефть Дружба" начнет прокачку "грязной" нефти реверсом в Россию после 15 июня

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси) начнет реверсную прокачку скопившейся на территории Беларуси некондиционной российской нефти по трубопроводу Полоцк-Унеча в направлении России не ранее 15 июня, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" на предприятии.

"Реверсная прокачка некондиционной нефти в Россию начнется во второй половине июня. Это предусмотрено "дорожной картой" и необходимостью проведения технических мероприятий", - сказал представитель предприятия.

По его прогнозу, процесс вытеснения некондиционной нефти "продолжится и в течение июля".

Он также сообщил, что по состоянию на 30 мая поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" по нефтепроводу Сургут-Полоцк сохраняется на уровне 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс.тонн в месяц.

Как сообщалось, "Нафтан" продолжает работать со сниженной загрузкой на уровне 60% из-за недостаточного объема "чистой" нефти, поступающей по нефтепроводу "Сургут-Полоцк". Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

Ранее также сообщалось, что по данным ПАО "Транснефть", из системы ОАО "Полоцктранснефть Дружба" будет вытеснено с Россию 460 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти. Общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн.

Вытеснение загрязненной нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка) по маршруту Мозырь-Унеча началось 24 мая. По состоянию на 30 мая объем вытеснения составил почти 200 тыс.тонн. Из нефтепровода планируется вытеснить реверсом в Россию 868 тыс.тонн. Завершение процесса вытеснения некондиционной нефти по нефтепроводу Мозырь-Унеча позволит восстановить транзит российской нефти в Польшу. По данным Транснефти, в соответствии с утвержденной "дорожной картой" кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема "Адамова Застава" 10 июня.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории Беларуси скопившейся в нефтепроводах на территории республики загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая.

Ежегодный объем транзита российской нейти по территории Беларуси составляет около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.