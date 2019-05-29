ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на снятие ограничений на поставку яблок и груш в Россию

30.05.2019 12:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассчитывает, что запрет на поставку в Россию белорусских яблок и груш будет снят.

"Я думаю, этот вопрос (запрет на ввоз в РФ яблок и груш из Беларуси – ИФ) снимется. И более того, он просто надуманный", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в четверг в Минске.

Он подчеркнул, что "продукция, которая выращивается в Беларуси, должна поставляться без ограничений на рынки наших партнеров (России – ИФ), и она будет поставляться".

Гракун также отметил, что вопросы, время от времени возникающие у белорусской стороны с Россельхознадзором, в конечном итоге снимаются. При этом он заявил, что Беларусь готова при необходимости вновь провести инспекцию для Россельхознадзора по белорусским производителям яблок и груш. "Мы готовы показать те сады, которые у нас посажены, -  у нас их 20 тыс. интенсивного типа с урожайностью от 20 до 60 тонн с га. У нас есть хранилища на более 100 тыс. тонн. Мы готовы всю нашу инфраструктуру, сады, формирующуюся урожайность показать", - сказал замминистра.

По словам представителя Минсельхозпрода, взаимодействие такого рода и раньше было у белорусской стороны с Россельхознадзором. "Они делали инвентаризацию, определялись по каждому поставщику по объемам и прослеживали, чтобы не дай бог не поставили больше", – заметил он.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран.

Решение Россельхознадзора вызвало эмоциональную реакцию президента Беларуси Александр Лукашенко. Принятую меру он назвал санкциями и "выкручиванием рук".

Россельхознадзор также сообщал, что возможно введение ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает, что запрет на поставку в Россию белорусских яблок и груш будет снят. "Я думаю, этот вопрос (запрет на ввоз в РФ яблок и груш из Беларуси – ИФ)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник последнего звонка в Усяжской школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика