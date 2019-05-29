Беларусь рассчитывает на снятие ограничений на поставку яблок и груш в Россию

Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассчитывает, что запрет на поставку в Россию белорусских яблок и груш будет снят.

"Я думаю, этот вопрос (запрет на ввоз в РФ яблок и груш из Беларуси – ИФ) снимется. И более того, он просто надуманный", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в четверг в Минске.

Он подчеркнул, что "продукция, которая выращивается в Беларуси, должна поставляться без ограничений на рынки наших партнеров (России – ИФ), и она будет поставляться".

Гракун также отметил, что вопросы, время от времени возникающие у белорусской стороны с Россельхознадзором, в конечном итоге снимаются. При этом он заявил, что Беларусь готова при необходимости вновь провести инспекцию для Россельхознадзора по белорусским производителям яблок и груш. "Мы готовы показать те сады, которые у нас посажены, - у нас их 20 тыс. интенсивного типа с урожайностью от 20 до 60 тонн с га. У нас есть хранилища на более 100 тыс. тонн. Мы готовы всю нашу инфраструктуру, сады, формирующуюся урожайность показать", - сказал замминистра.

По словам представителя Минсельхозпрода, взаимодействие такого рода и раньше было у белорусской стороны с Россельхознадзором. "Они делали инвентаризацию, определялись по каждому поставщику по объемам и прослеживали, чтобы не дай бог не поставили больше", – заметил он.

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран.

Решение Россельхознадзора вызвало эмоциональную реакцию президента Беларуси Александр Лукашенко. Принятую меру он назвал санкциями и "выкручиванием рук".

Россельхознадзор также сообщал, что возможно введение ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.