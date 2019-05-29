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"Славянка" считает необоснованными претензии властей Беларуси к качеству конфет "Обыкновенное чудо"

30.05.2019 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ГК "Славянка" отвергает претензии Госстандарта Беларуси к качеству выпускаемых компанией конфет "Обыкновенное чудо", считая их необоснованными.

Как сообщила "Интерфаксу" начальник отдела технического контроля, стандартизации, сертификации и системы менеджмента качества ГК "Славянка" Елена Сидорова, протокол анализа, проведенного в РУП "Лидский центр стандартизации метрологии и сертификации", в отношении вафельных неглазированных конфет "Обыкновенное чудо" был получен компанией в апреле 2019 года.

"Сразу после получения такого сигнала арбитражные образцы продукции данной партии были направлены в аккредитованную лабораторию системы Роспотребнадзора, получены официальные результаты о соответствии нормам микробиологической чистоты продукции. Никаких нарушений и отклонений выявлено не было", - подчеркнула Сидорова.

По ее словам, конфеты производятся на полностью роботизированной линии, продукция проходит тройной контроль при выпуске.

"В результате сравнения норм, указанных в протоколе, было установлено, что к проверенной продукции были применены неадекватные нормы, в 100 раз превышающие установленные нормы по микробиологической чистоте. Правовое поле по безопасности продукции в Таможенном союзе одно, все нормы указаны в Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и продукция должна оцениваться по нормам данного регламента, как в России, так и в Беларуси", - сказала начальник отдела.

Продукция компании "стала жертвой политизированных решений", добавила она.

Ранее со ссылкой на "Лидскую газету" сообщалось, что в конфетах "Обыкновенное чудо", которые планировалось реализовывать в школьных столовых в городе Лиде, обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

По данным главного государственного инспектора отдела госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирины Квочкиной, в результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории вафельных неглазированных конфет "Обыкновенное чудо" было установлено их несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Квочкина отметила, что причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество - начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения.

"По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии", - отметила Квочкина.

Кроме того, продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси, размещенный на сайте Госстандарта, который пополняется по мере выявления в стране опасной продукции.

Группа компаний "Славянка" - один из крупнейших российских холдингов, который объединяет 4 предприятия кондитерской отрасли: кондитерская фабрика "Славянка", "Фабрика им. Н.К.Крупской", фабрика "Волжанка", фабрика "Конфи". Выпускает более 460 наименований продукции.

 
 
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ГК "Славянка" отвергает претензии Госстандарта Беларуси к качеству выпускаемых компанией конфет "Обыкновенное чудо", считая их необоснованными.
 
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