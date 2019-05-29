Сбои в работе банковских карт возможны 1 июня

Перерывы в работе банковских карт будут иметь место в ночь на 1 июня с 02:20 до 03:00.

Об этом сообщают в Банковском процессинговом центре.

Ситуация связана с техническими работами по обновлению системы управления.

В вышеуказанное время расчеты картами могут не сработать в банкоматах и магазинах.

В центре просят учесть эту информацию и приносят извинения за неудобства.