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Сбои в работе банковских карт возможны 1 июня
Источник материала: БДГ
Перерывы в работе банковских карт будут иметь место в ночь на 1 июня с 02:20 до 03:00.
Об этом сообщают в Банковском процессинговом центре.
Ситуация связана с техническими работами по обновлению системы управления.
В вышеуказанное время расчеты картами могут не сработать в банкоматах и магазинах.
В центре просят учесть эту информацию и приносят извинения за неудобства.
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Перерывы в работе банковских карт будут иметь место в ночь на 1 июня с 02:20 до 03:00. Об этом сообщают в Банковском процессинговом центре.
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