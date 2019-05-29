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Сбои в работе банковских карт возможны 1 июня

30.05.2019 13:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Перерывы в работе банковских карт будут иметь место в ночь на 1 июня с 02:20 до 03:00.

Об этом сообщают в Банковском процессинговом центре.

Ситуация связана с техническими работами по обновлению системы управления.

В вышеуказанное время расчеты картами могут не сработать в банкоматах и магазинах.

В центре просят учесть эту информацию и приносят извинения за неудобства.

 
 
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Перерывы в работе банковских карт будут иметь место в ночь на 1 июня с 02:20 до 03:00. Об этом сообщают в Банковском процессинговом центре.
 
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