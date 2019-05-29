Коррупция в морге: в Могилеве завышали стоимость ритуальных услуг

Организованная группа медработников в течение 8 лет пользовалась подавленным состоянием людей, потерявших близких, и завышала стоимость услуг. Количество потерпевших - около 500.

Об этом сообщают в СК 30 мая.

Отмечается, что 44-летний заведующий патологоанатомического отделения в Могилеве создал организованную группу. Вместе с подчиненными санитарами патологоанатом совершал преступные действия с 2010 по 2018 годы.

Оплату за услуги мошенники брали наличными деньгами, любыми способами отклоняя безналичные расчеты. Чеки клиентам не выдавались, часть денег из платежей делилась между участниками группы.

Следователи опросили более 4 000 человек. Количество потерпевших составило 492 человека.

Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями в зависимости от роли каждого. Дело передано передано прокурору.

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