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В беларуской женской команде по футболу одна из девушек играет на поле в хиджабе

30.05.2019 12:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В первом четвертьфинальном матче женского Кубка Беларуси сыграла женщина в хиджабе. Об этом сообщает Tribuna.com: беларуска вышла на поле в традиционном мусульманском головном уборе, соблюдая Рамадан.

Девушку зовут Елизавета Мухтар, она – вратарь женской «Славянки». С покрытой головой она сыграла и в седьмом туре чемпионата против «Ислочи-РГУОР». Оказалось, причина в том, что Елизавета приняла ислам. В Беларуси запрета на ношение хиджаба попросту нет, поэтому Мухтар может носить его, когда посчитает нужным, в том числе и во время матча.

Беларуска рассказала, что приняла ислам по совету и примеру мужа. Родители к решению отнеслись с пониманием, Елизавету поддержали друзья и знакомые. Команда также восприняла выбор девушки адекватно, хотя Мухтар призналась: «В футболе невозможно без шуток, поэтому где-то они проходят по этому поводу».

Описывая нюансы тренировок во время Рамадана, Елизавета подчеркнула: «Должны быть полностью закрыты руки и ноги. Во время Рамадана надеваю термо и длинные лосины, когда все девочки в майках и шортах. Когда месяц закончится, при желании смогу на поле выйти и в коротких штанах. Но, повторюсь, хиджаб нужно каждый день носить».

 
 
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В первом четвертьфинальном матче женского Кубка Беларуси сыграла женщина в хиджабе. Об этом сообщает Tribuna.com: беларуска вышла на поле в традиционном мусульманском...
 
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