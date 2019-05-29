Патологоанатомы из Могилева 8 лет завышали цены: они обманули полтысячи человек

Источник материала: KYKY

Могилевских патологоанатомов обвиняют в коррупции. Восемь лет они искусственно завышали цены на свои услуги, а выручку присваивали себе. Об этом сообщают в Telegram-канале Следственного комитета.

Силовики подозревают, что у истоков идеи стоит 44-летний заведующий патологоанатомическим отделением. Он создал и возглавил целую коррупционную группу, к которой примкнули подчиненные ему санитары. Медики отрабатывали схему почти восемь лет: с 2010-го по 2018-й. Пользуясь подавленным состоянием заказчиков, они сильно завышали стоимость ритуальных услуг. Сумму они предварительно обсуждали со своим «вожаком».

Сотрудники искали любые предлоги, чтобы отказать в безналичном расчете. Кассовые чеки не выдавали, оплату брали только наличными. Часть полученных денег, которая полагалась внебюджетному счету учреждения, медики делили между собой. Следователи допросили около четырех тысяч беларусов. Среди них 492 человека признали потерпевшими по уголовному делу.

Обвиняемых взяли под стражу, их действия попали под статьи о мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Вскоре по делу состоится суд.