Важность роли региональных
Александр Карлюкевич подчеркнул, что
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Коллегия Министерства информации проходит в Бобруйске
30.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Важность роли региональных
Александр Карлюкевич подчеркнул, что
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Важность роли региональных СМИ по влиянию на общественное сознание и формирование общественного мнения отметил министр информации РБ Александр Карлюкевич на
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