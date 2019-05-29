Коллегия Министерства информации проходит в Бобруйске

Источник материала: Маяк Преднепровья

Важность роли региональных СМИ по влиянию на общественное сознание и формирование общественного мнения отметил министр информации РБ Александр Карлюкевич на проходящей 30 мая в Бобруйске коллегии Министерства информации РБ.

Александр Карлюкевич подчеркнул, что СМИ Могилевской области имеют хорошую динамику в экономическом и содержательном развитии. Эту тенденцию следует развивать и совершенствовать. В частности, активнее и смелее наполнять контент объективными и оправданными критическими материалами. Министр обозначил ориентиры работы региональных СМИ в современных условиях. А также подчеркнул необходимость развития информационных инициатив и творческих проектов.