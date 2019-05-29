Карточки некоторых банков 1 июня могут работать со сбоями

Источник материала: Tut.by

Карточки некоторых банков могут работать со сбоями в ночь с пятницы на субботу — с 2.20 до 3.00. Проблемы с «пластиком» 1 июня могут возникнуть из-за технологических работ на аппаратно-программном комплексе, которые будет проводить банковский процессинговый центр.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами банковского процессингового центра. Сбои также возможны в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, которые подключены к аппаратно-программному комплексу банковского процессингового центра.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.