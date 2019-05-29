Проект постановления Совмина: государство снижает плату за аренду земли для бизнеса

Источник материала: Tut.by

Бизнес несколько раз за последний год поднимал вопрос о чрезмерно больших платежах за землю. Проблема дошла до уровня Совета по развитию предпринимательства, который возглавляет вице-премьер Александр Турчин. Как итог — на общественные осуждения вынесен проект постановления Совмина , которым предлагается изменить порядок определения размера платы за право аренды земли. Читайте, что это даст.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Суть проблемы

В основном земельные участки, на которых размещаются бизнес-объекты, находятся в аренде, а не в собственности. Есть два вида платежей при аренде земли: разовый, который платится при предоставлении участка (плата за право заключения договора аренды земельного участка), и периодический (арендная плата).

Для примера: только право аренды среднего по площади земельного участка для размещения офисов в Минске на 10 лет стоит почти миллион долларов в эквиваленте, а на 99 лет — почти пять миллионов. Арендная плата в год за землю — около 130 тысяч долларов в эквиваленте. При этом нужно платить и другие налоги за расположенные на участке объекты (например, налог на недвижимость).

Механизм расчета платы

Юристы компании REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов поясняют, что упрощенно размер платы за право заключения договора аренды рассчитывается исходя из произведения трех составляющих:

— площадь участка (кв. м);

— кадастровая стоимость (за 1 кв. м);

— размер специального коэффициента.

Размер специального коэффициента зависит от срока аренды (от 0,032 при аренде на год до 0,500 при аренде на 99 лет). С увеличением срока аренды шаг между коэффициентами сокращается. То есть чем меньше срок аренды участка, тем большая плата вносится в расчете на один год аренды.

Что планируют изменить

Проект постановления изменяет размер специальных коэффициентов. Планируется предусмотреть, что коэффициент на один год аренды будет одинаков для всех (0,0025 от кадастровой стоимости) независимо от срока аренды.

Исходя из озвученного подхода размер платы за право заключения договора аренды на один год уменьшится почти в 13 раз, при заключении на 10 лет — в четыре раза, при заключении на 99 лет — в два раза.

Эксперты REVERA позитивно оценивают изменения и говорят, что в целом при принятии проекта проблема больших платежей за землю для бизнеса снимется.

Однако неразрешенной останется проблема применения новаций законодательства прошлого года.

Напомним, что до прошлого года при продлении права аренды земли товарищества собственников не платили плату, с прошлого же года такая обязанность появились (даже в отношении объектов, которые были построены 5−10 лет назад). Эта проблема затронула собственников многих офисов, складов и иных объектов. Снижение размера платы — это, безусловно, плюс, но сам факт уплаты этого платежа не учитывался этими компаниями при планировании своей деятельности. При этом юристы пояснили, что решить эту проблему путем принятия постановления Совмина нельзя. Здесь возможна или корректировка указа президента, или разъяснение о порядке его применения в отношении объектов, строительство которых было начато или окончено до 2018 года.

Когда постановление вступит в силу

В обосновании к проекту постановления указано, что он согласован без замечаний с заинтересованными государственными органами и Советом по развитию предпринимательства. Планируется, что его примут в этом году и новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года. Поэтому если необходимо продлевать срок аренды земли и сроки позволяют подождать, то есть смысл дождаться 2020 года.