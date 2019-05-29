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Трактор пополам, машина — в дереве. Под Речицей произошло серьезное ДТП
30.05.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Речицком районе столкнулись трактор и внедорожник. Фото с места аварии
ДТП произошло в четверг утром в Речицком районе на светлогорской трассе. Несмотря на серьезные повреждения техники, обошлось без жертв. Водитель трактора отделался переломом ноги, сообщают очевидцы.
Напомним, 27 мая в Речицком районе
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В Речицком районе столкнулись трактор и внедорожник. Фото с места аварии появились в сообществе во "ВКонтакте" «Речица Автопомощь».
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