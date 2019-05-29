Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости вчера, 29 мая 2019 года прошла постановка реконструкции "22 июня", специально для Джона Уоррена (программа " Поедем поедим ").



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Они затем этот сюжет наложат на настоящую реконструкцию 22 июня, и получится, что ведущий, Джон, участвует в реконструкции.



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Программа "ПоЕдем, поедИм" выходит на НТВ по субботам. Сюжет про Брест выйдет в августе на НТВ.



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Они уже с понедельника делают репортаж о Брестском регионе.



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