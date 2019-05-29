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В Бресте для передачи "ПоЕдем поедИм" сделали реконструкцию в крепости
30.05.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской крепости вчера, 29 мая 2019 года прошла постановка реконструкции "22 июня", специально для Джона Уоррена (программа "
Они затем этот сюжет наложат на настоящую реконструкцию 22 июня, и получится, что ведущий, Джон, участвует в реконструкции.
Программа "ПоЕдем, поедИм" выходит на НТВ по субботам. Сюжет про Брест выйдет в августе на НТВ.
Они уже с понедельника делают репортаж о Брестском регионе.
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