 Брестские таможенники изъяли партию удобрений на Br50 тыс.

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской таможней изъята крупная партия удобрений из-за нарушения прав интеллектуальной собственности, сообщили БЕЛТА в ведомстве.



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Партия органоминеральных удобрений испанского производства, предназначенных для роста и развития растений, направлялась из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. Нарушение прав интеллектуальной собственности выявили в ведомственном пункте таможенного оформления в Пинске. Белорусская фирма, специализирующаяся на производстве удобрений, намеревалась незаконно использовать объект права промышленной собственности без разрешения правообладателя.



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"Так как исключительное право на товарный знак было нарушено, таможней изъято свыше 1700 л и 6 т различных органоминеральных удобрений. Общая стоимость товара составила более Br50 тыс.", - отметили в таможне.



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По факту использования субъектом хозяйствования товарных знаков на территории Беларуси без разрешения правообладателя Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.9.21 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 300 базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией или без конфискации предмета административного правонарушения.