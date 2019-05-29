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Брестские таможенники изъяли партию удобрений на Br50 тыс.

30.05.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской таможней изъята крупная партия удобрений из-за нарушения прав интеллектуальной собственности, сообщили БЕЛТА в ведомстве.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66658.php

Брестские таможенники изъяли партию удобрений на Br50 тыс.

Партия органоминеральных удобрений испанского производства, предназначенных для роста и развития растений, направлялась из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. Нарушение прав интеллектуальной собственности выявили в ведомственном пункте таможенного оформления в Пинске. Белорусская фирма, специализирующаяся на производстве удобрений, намеревалась незаконно использовать объект права промышленной собственности без разрешения правообладателя.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66658.php

Брестские таможенники изъяли партию удобрений на Br50 тыс.

"Так как исключительное право на товарный знак было нарушено, таможней изъято свыше 1700 л и 6 т различных органоминеральных удобрений. Общая стоимость товара составила более Br50 тыс.", - отметили в таможне.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66658.php

Брестские таможенники изъяли партию удобрений на Br50 тыс.
 Брестские таможенники изъяли партию удобрений на Br50 тыс.

По факту использования субъектом хозяйствования товарных знаков на территории Беларуси без разрешения правообладателя Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.9.21 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 300 базовых величин (1 БВ - Br25,5) с конфискацией или без конфискации предмета административного правонарушения.

 
 
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  Брестской таможней изъята крупная партия удобрений из-за нарушения прав интеллектуальной собственности, сообщили БЕЛТА в ведомстве. Партия органоминеральных...
 
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