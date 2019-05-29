|
В школах Бреста прозвенели последние звонки для выпускников 2018-2019 учебного года
30.05.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С утра город наполнился прекрасными выпускницами и мужественными выпускниками. С лентами и цветами они спешат в свои учебные заведения.
Бреста прозвенели последние звонки для выпускников 2018-2019 учебного года" alt="В школах Бреста прозвенели последние звонки для выпускников 2018-2019 учебного года">
Впереди у них - экзамены, а сейчас можно немного расслабиться, и весело и дружно отметить "последний звонок". Пройдут годы, но каждый из них будет помнить именно эти, последние, дни своей учёбы.
30 мая 2019 года в СШ № 30 г. Бреста поздравили выпускников и отличившихся учеников, а также зачитали приказ директора о допуске к экзаменам. Школьный вальс, первоклашка на плече у выпускника, и шары улетают в голубое небо...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С утра город наполнился прекрасными выпускницами и мужественными выпускниками. С лентами и цветами они спешат в свои учебные заведения. Впереди у них -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)