Источник материала: Виртуальный Брест

С утра город наполнился прекрасными выпускницами и мужественными выпускниками. С лентами и цветами они спешат в свои учебные заведения.



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Бреста прозвенели последние звонки для выпускников 2018-2019 учебного года" alt="В школах Бреста прозвенели последние звонки для выпускников 2018-2019 учебного года">



Впереди у них - экзамены, а сейчас можно немного расслабиться, и весело и дружно отметить "последний звонок". Пройдут годы, но каждый из них будет помнить именно эти, последние, дни своей учёбы.



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30 мая 2019 года в СШ № 30 г. Бреста поздравили выпускников и отличившихся учеников, а также зачитали приказ директора о допуске к экзаменам. Школьный вальс, первоклашка на плече у выпускника, и шары улетают в голубое небо...