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Правительство обещает пересмотреть поддержку семей с детьми

30.05.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство пересмотрит действующую господдержку семей с детьми, об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас. «В настоящее время эта работа практически завершена», — отметил глава правительства. Власти хотят до конца 2024 года продлить программу семейного капитала, а также заняться детскими пособиями и пенсиями многодетных.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66656.php

Правительство обещает пересмотреть поддержку семей с детьми

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Премьер-министр сообщил, что программу семейного капитала намерены продлить до 31 декабря 2024 года включительно. При этом планируется, что семьи смогут досрочно использовать деньги для улучшения жилищных условий, получения образования, услуг в сфере здравоохранения.

«Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015−2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011−2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родились 61,1 тыс. детей, то за последние три года — 83,2 тыс.», — уточнил Сергей Румас.

Премьер-министр заявил, что в ближайшей перспективе усилия правительства будут сконцентрированы на дополнительной поддержке семей с детьми — детских пособиях, жилье, пенсионных гарантиях многодетным матерям, повышении доступности репродуктивных технологий, в первую очередь ЭКО.

Власти также могут пересмотреть выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. «Вопрос продолжения выплаты пособия на других детей старше 3 лет после достижения ребенком-инвалидом 18 лет будет проработан при комплексной корректировке законодательства о государственных пособиях», — сообщают в Минтруда.

Напомним, в марте этого года сообщалось, что для семей, которые воспитывают детей, подготовили изменения. Среди них — поднять пособия на детей, решить проблему страхового стажа для матерей 4 детей и разрешить использовать семейный капитал после достижения ребенком 3-летнего возраста.

Некоторым семьям с детьми могут также поднять пособия. Сейчас семьям, в которых несколько детей, одному из которых меньше 3 лет, ежемесячно платят пособие, которое составляет половину бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая составляет 224,02 рубля. И размер этих выплат не зависит от количества детей.

Сейчас хотят выплачивать это пособие в зависимости от числа детей. Предлагается дифференцировать это пособие: трое детей — 50% от БПМ, четверо — 75%. Семьям с 5 детьми, одному из которых меньше 3 лет, предлагают поднять размер пособия до 125% от БПМ.

Еще одно из предлагаемых изменений — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4 детей. 

Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы.

 
 
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  Правительство пересмотрит действующую господдержку семей с детьми, об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас. «В настоящее время эта работа практически...
 
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