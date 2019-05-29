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Правительство обещает пересмотреть поддержку семей с детьми
30.05.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство пересмотрит действующую господдержку семей с детьми, об этом
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Премьер-министр сообщил, что программу семейного капитала намерены продлить до 31 декабря 2024 года включительно. При этом планируется, что семьи смогут досрочно использовать деньги для улучшения жилищных условий, получения образования, услуг в сфере здравоохранения.
«Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015−2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011−2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родились 61,1 тыс. детей, то за последние три года — 83,2 тыс.», — уточнил Сергей Румас.
Премьер-министр заявил, что в ближайшей перспективе усилия
Власти также могут пересмотреть выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. «Вопрос продолжения выплаты пособия на других детей старше 3 лет после достижения ребенком-инвалидом 18 лет будет проработан при комплексной корректировке законодательства о государственных пособиях», —
Напомним, в марте этого года
Некоторым семьям с детьми могут также поднять пособия. Сейчас семьям, в которых несколько детей, одному из которых меньше 3 лет, ежемесячно платят пособие, которое составляет половину бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая
Сейчас хотят выплачивать это пособие в зависимости от числа детей. Предлагается дифференцировать это пособие: трое детей — 50% от БПМ, четверо — 75%. Семьям с 5 детьми, одному из которых меньше 3 лет, предлагают поднять размер пособия до 125% от БПМ.
Еще одно из предлагаемых изменений — включать в общий трудовой стаж, который важен для начисления пенсии, декретный отпуск матерей, воспитывающих 4 детей.
Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы.
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Правительство пересмотрит действующую господдержку семей с детьми, об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас. «В настоящее время эта работа практически...
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