Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении договора о ликвидации ракет

Источник материала: Ежедневник



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Проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) внесен для рассмотрения в российский парламент.

В соответствии с проектом документа Владимир Путин имеет право принять решение о возобновлении действия договора, сообщают «Ведомости» .

Документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне в 1987 году. По его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.

К середине 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил в конце 2018 г., обвинив Россию и Китай в несоблюдении договоренностей о ликвидации ядерного оружия. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Москва эти обвинения отвергала. Россия заявила, что сами США производят оружие, которое подпадает под определение договора (речь шла о баллистических ракетах-мишенях и ударных беспилотниках), и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использовать для крылатых ракет «земля – земля».

В 2017 г. Россия и США провели двухсторонние консультации, но не сняли взаимных обвинений.