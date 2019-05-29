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В Кремле недоумевают по поводу данных о рекордном падении рейтинга Путина

30.05.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучили последние социологические исследования о падении уровня доверия к Владимиру Путину и ждут разъяснений социологов, потому что уровень электоральной поддержки Путина наоборот растет. Об этом сообщает «Интерфакс»




«Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится», — объяснил Песков.

Напомним, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 24 мая отчитался, что всего 31,7 процента россиян доверяет Путину — это минимальный показатель с января 2006 года. При этом деятельность президента одобрили 65,8 процента участников опроса.

После публикации результатов опроса в СМИ глава ВЦИОМ Валерий Федоров уточнил, что низкий рейтинг доверия связан с тем, что падает частота упоминаний Путина в списке политиков, кому доверяют россияне.

Он отметил, что она падает у большинства других политиков, и пообещал объяснить это падение в следующем отчете.

Что важно знать:

Песков заявил, что у Путина растет уровень электоральной поддержки, однако результаты апрельского исследования «Левада центра» показывают, что он наоборот упал. В апреле за Путина были готовы голосовать 55 процентов россиян — это на 15 процентов меньше, чем годом ранее.


 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучили последние социологические исследования о падении уровня доверия к Владимиру Путину...
 
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