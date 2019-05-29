Разгромом белорусского рубля завершились торги на бирже

Значение валютной корзины подскочило сразу на 0,30%, но по сравнению с началом мая она всё равно подешевела на 0,97%.





Напомним, что по итогам торгов 21 мая валютная корзина подешевела до минимума с начала года.





Курс доллара вырос на 0,0074 BYN до 2,0953 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 16 дней. Доллар дорожает уже третий день подряд. Суммарно за это время он укрепился на 0,0174 BYN, но по сравнению с началом мая американец подешевел на 0,0104 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0052 рубля до 2,3330 BYN/EUR до максимума за 14 дней. С начала мая курс евровалюты просел на 0,0240 BYN.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0085 рубля до 3,2245 BYN/100 RUB. Рубль РФ по итогам вчерашних торгов оказался на минимуме за 8 дней, а сейчас подскочил до максимума за 10 дней.





Российская валюта , как и остальные основные конкуренты белорусского рубля, с начала мая обвалилась на 0,400 BYN.









Россия

Официальный курс доллара в Центробанке РФ на завтра вырос и опять оказался выше уровня 65,00 RUB/USD, подорожав на 15 копеек до 65,0583 российских рублей.





Официальный курс евро поднялся всего на 1 копейку до 72,4229 российских рублей.