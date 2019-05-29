ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разгромом белорусского рубля завершились торги на бирже

30.05.2019 13:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На торгах в четверг 30 мая белорусский рубль не смог противостоять ни одному из своих соперников — подорожали доллар, евро и российский рубль.

Значение валютной корзины подскочило сразу на 0,30%, но по сравнению с началом мая она всё равно подешевела на 0,97%.

Напомним, что по итогам торгов 21 мая валютная корзина подешевела до минимума с начала года.

Курс доллара вырос на 0,0074 BYN до 2,0953 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 16 дней. Доллар дорожает уже третий день подряд. Суммарно за это время он укрепился на 0,0174 BYN, но по сравнению с началом мая американец подешевел на 0,0104 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0052 рубля до 2,3330 BYN/EUR до максимума за 14 дней. С начала мая курс евровалюты просел на 0,0240 BYN.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0085 рубля до 3,2245 BYN/100 RUB. Рубль РФ по итогам вчерашних торгов оказался на минимуме за 8 дней, а сейчас подскочил до максимума за 10 дней.

Российская валюта, как и остальные основные конкуренты белорусского рубля, с начала мая обвалилась на 0,400 BYN.


Россия

Официальный курс доллара в Центробанке РФ на завтра вырос и опять оказался выше уровня 65,00 RUB/USD, подорожав на 15 копеек до 65,0583 российских рублей.

Официальный курс евро поднялся всего на 1 копейку до 72,4229 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах в четверг 30 мая белорусский рубль не смог противостоять ни одному из своих соперников — подорожали доллар, евро и российский рубль.
 
Новости дня
Новости разные
 
У апошні дзень траўня будзе да +24
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика