Белорусское посольство в Армении оказалось в центре коррупционного скандала

Платформа проверки фактов ». Это выяснила «».





Посольство Беларуси - единственное посольство, которое находится за пределами Еревана. В 2014 году посольство, расположенное в Ереване по адресу улица Никола Думана, переехало в село Ариндж Котайкской области – в здание, расположенное на заднем участке особняка лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Земельный участок и здание Республика Беларусь приобрела у лица, имеющего связи с Царукяном.





История здания посольства

Дом и земельный участок, расположенные в селе Ариндж Котайской области по адресу улица Баграмяна 9,9/1, куда в 2014 году переехало посольство Беларуси, многие годы принадлежали Мкртчяну Жевику Самвеловичу 1960 года рождения.





По данным Государственного комитета кадастра недвижимости, все завершенные и незавершенные объекты на этом земельном участке были построены в 2007-2008гг., когда Царукян находился на политической и экономической вершине, и его «имение», расположенное на хомле в Аринжде, уже с двух сторон окружал земельный участок Жевика Мкртчяна.





Территория нынешнего посольства, занимающая чуть больше половины гектара (5371 кв.м.), до 2009 года полностью принадлежала Жевику Мкртчяну. В декабре 2010 года почти две трети участка (3747 кв.м.) Мкртчян продал жителю Еревана Торосяну Арутюну Тиграновичу за 110 миллионов драмов (около 300 000 долларов США).





Четыре года спустя, в марте 2014 года, когда в правительстве Армении обсуждался вопрос о предоставлении разрешения посольству на пиобретение земельного участка, Торосян неожиданно вернул купленный им земельный участок в безвозмездное пользование Жевику Мкртчяну. В марте 2014 года два земельных участка были объединены и получили единый адрес от главы общины Ариндж — ул. Баграмяна 9, 9 / 1.





Правительство Армении во главе с тогдашним премьер-министром Тиграном Саркисяном 27 февраля 2014 года предоставило посольству Беларуси разрешение на приобретение земельного участка, расположенного по адресу ул. Баграмяна 9, 9 /1. По данным белорусского новостного сайта TUT.BY, всю отделку здания посольства и внутри, и снаружи закончил прежний владелец Жевик Мкртчян.





Примечательна также стоимость земельного участка при продаже. В мае 2014 года общая кадастровая стоимость участка и строений была оценена почти в 95 000 долларов США. Однако, в соответствии с заключенным 24 июля 2014 года договором между Жевиком Мкртчяном и Республикой Беларусь, Беларусь приобрела недвижимость за 2 млн долларов, что превышает вышеуказанную кадастровую стоимость в 20 раз.





Мы связались с независимым экспертом, который оценил дом и землю в максимум 450 000 долларов. То есть правительство Беларуси за счет налогоплательщиков страны приобрело посольство в Армении в 4 раза дороже вышеуказанной суммы.









Кто такой Жевик Мкртчян

Бывший владелец участка, расположенного по соседству с особняком депутата НС, бизнесмена Гагика Царукяна, Жевик Мкртчян связан не только с Царукяном. В 2010-2017гг. Мкртчян занимал должность генерального директора компании «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе».





55% акций этой компании, основанной в 2010 году, принадлежат концерну Царукяна ООО «Мульти Групп». Остальные 45% акций принадлежат четырем белорусским компаниям, которые входят в состав белорусского государственного концерна «Белгоспищепром».









Слева направо: Гагикдк Царукян, Жевик Мкртчян, управляющий делами президента Беларуси Николай Корбут Сентябрь 2016г.





Принимая во внимание факт того, что на момент заключения сделки Мкртчян занимал должность директора компании «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе», очевидно, что произошло столкновение интересов.





То есть правительство Беларуси заплатило деньги за недвижимость представителю связанного с ним концерна, дав тем самым повод полагать, что имело место отмывание денег.





Связи Царукяна и Лукашенко





Известно, что глава Беларуси Александр Лукашенко является близким другом Гагика Царукяна. Во время визита Армению в мае 2013 года Лукашенко в аэропорту встретил Царукян и препроводил к себе в особняк. Лукашенко присутствовал на церемонии освящения церкви Сурб Ованес Мкртич (Св. Иоанна Крестителя) в городе Абовяне, построенной на средства Царукяна.





В сентябре 2013 года лидер Беларуси наградил Царукяна орденом Дружбы народов. В октябре 2016 года Царукян подарил 4 белых южноафриканских льва 12-летнему сыну Лукашенко.





В 2012 году Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», принадлежащий Гагику Царукяну, и государственное предприятие «Беларусторг», принадлежащее Управлению делами президента Беларуси основали в Минске ООО «Армянский Стандарт» с долями соответственно 69% и 31%. Предприятие занимается розливом коньяка из Армении





В 2016 году и в апреле текущего года Гагик Царукян был замечен разьезжающим на автомобиле с дипломатическими госномерами белорусского посольства «36 D009 AM».





Заключение





Fip.am направил запрос в посольство Беларуси с целью выяснить, почему было принято решение о переводе посольства за пределы Еревана, и по какому принципу была выбрана вышеупомянутая территория? Однако ответа мы так и не получили.





Fip.am посетил посольство, пытаясь получить объяснение, однако представители посольства отказались нас принять и прокомментировать вышеуказанные вопросы.





Таким образом, некоторые вопросов остались без ответа.









Почему Арутюн Торосян решил пожертвовать бывшему владельцу купленное им за 300 000 долларов имение сразу после выданного белорусскому посольству правительством Армении разрешения?





Что сподвигло Беларусь потратить 2 миллиона долларов, что более чем в четыре раза превышает рыночную стоимость, и переместить посольство из столицы и осесть на территории, расположенной по соседству с особняком Гагика Царкяна? Этот вопрос заинтересует также и граждан Беларуси, поскольку посольство было куплено за счет уплачиваемых ими налогов.





Возможно, мы имеем дело с классическим отмыванием государственных денег, поскольку Жовик Мкртчян имел непосредственную связь с правительством Беларуси?