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"Чернобыльский шлях-2019": количество оштрафованных растет

30.05.2019 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист "Молодого фронта" и участник "Чернобыльского шляха-2019" Иван Мирончик получил постановление суда Центрального района Минска от привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин (510 рублей). 24 мая такое решение вынесла судья Виктория Шабуня.

В этот же самый день Шабуня наказала штрафом рекламистку Юлию Ляшкевич и также за участие в несанкционированном шествии 26 апреля.

Всего же к административной ответственности за нарушение статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) привлечено около десяти граждан. Среди них - Валерий Рябцев, Татьяна Баррель, Алексей Дробышевский, Дмитрий Кучук, Виталий Тригубов, Сергей Чалый.

Кстати, на странице в фейсбуке  Дениса Урбановича сообщается, что суды за участие в "Чернобыльском шляхе" также прошли над ним самим, а также над Сергеем Тарасенко

Результаты - неизвестны, поскольку постановления с судебными решениями они не получали, а на суде не присутствовали.

 
Теги: Минск
 
 
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Активист "Молодого фронта" и участник "Чернобыльского шляха-2019" Иван Мирончик получил постановление суда Центрального района Минска от привлечении его к...
 
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