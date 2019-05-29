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"Евроторг" продал "Короне" крупный ТРЦ в Минске

30.05.2019 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Табак-Инвест» приобрел торговый центр «E-Сити» сети «Евроопт» на ул. Денисовской в Минске, сообщает marketing.by.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в торговом центре откроется гипермаркет «Корона», а вместо «ТехноПлюс» начнет работать очередной магазин сети «5 элемент».

Как полагает ресурс belretail.by, сумма сделки составила около $43 млн.

Издание напоминает, что в конце апреля «Евроторг» выставил на продажу 23 крупных объекта (гипермаркеты и торговые центры, которые находятся в собственности) с целью оптимизации своего кредитного портфеля. 

Отраслевые аналитики считают, что ретейлер избавляется от убыточной собственности с целью преодоления финансового разрыва. 


А «Корона» уже набирает персонал для работы в «Е-сити». Теперь он будет называться «Корона-Сити». 

 
Теги: Минск
 
 
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«Табак-Инвест» приобрел торговый центр «E-Сити» сети «Евроопт» на ул. Денисовской в Минске, сообщает marketing.by.
 
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