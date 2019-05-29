"Евроторг" продал "Короне" крупный ТРЦ в Минске

Ожидается, что в ближайшие месяцы в торговом центре откроется гипермаркет «Корона», а вместо «ТехноПлюс» начнет работать очередной магазин сети «5 элемент».





Как полагает ресурс belretail.by, сумма сделки составила около $43 млн.





Издание напоминает, что в конце апреля «Евроторг» выставил на продажу 23 крупных объекта (гипермаркеты и торговые центры, которые находятся в собственности) с целью оптимизации своего кредитного портфеля.





Отраслевые аналитики считают, что ретейлер избавляется от убыточной собственности с целью преодоления финансового разрыва.









А «Корона» уже набирает персонал для работы в «Е-сити». Теперь он будет называться «Корона-Сити».