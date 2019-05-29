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Около 500 пострадавших: в могилевском морге "чистили" карманы родных умерших
Источник материала: Партизан
В Могилеве сотрудники патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции.
По данным
В период с 2010 года по январь 2018 года указанные лица, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим.
Обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых, в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения, делилась между участниками организованной группы.
Следователями допрошено более 4 тысяч граждан. Потерпевшими по уголовному делу признано 492 человека.
Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «мошенничество», «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и «злоупотребление служебными полномочиями» в зависимости от роли каждого.
К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В Могилеве сотрудники патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции.
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