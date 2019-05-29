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Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу

30.05.2019 12:47 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Видимо, так с окончанием учебного года выпускников и их родителей решил поздравить этот вестник счастья. Несомненно такой гость сулит успех ребятам, у которых все только впереди!

Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу
Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу
Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу

Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу

Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу

Фото Юлии КАЛЬКО.

Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу

Author: Редактор сайта

 
 
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Видимо, так с окончанием учебного года выпускников и их родителей решил поздравить этот вестник счастья. Сообщение Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу...
 
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