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Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу
30.05.2019 12:47 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Видимо, так с окончанием учебного года выпускников и их родителей решил поздравить этот вестник счастья. Несомненно такой гость сулит успех ребятам, у которых все только впереди!
Фото Юлии КАЛЬКО.
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Видимо, так с окончанием учебного года выпускников и их родителей решил поздравить этот вестник счастья. Сообщение Аист прилетел на линейку в Новицковичскую школу...
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