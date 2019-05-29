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Сколько белорусских семей находится за чертой бедности и в каком регионе их больше всего

30.05.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 3,7% семей находится за чертой бедности. Это следует из данных Белстата по уровню малообеспеченности домашних хозяйств в первом квартале этого года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих семей были ниже бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах больше всего семьи оказываются за чертой бедности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси было зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Выходит, что за национальной чертой бедности в первом квартале было около 143,3 тысячи семей. Годом ранее — около 158,8 тысячи семей.

Выше всего уровень малообеспеченности среди семей Брестской и Гомельской областей — по 5,1%. Ниже всего этот показатель в Минске и Гродненской области — 1% и 2,7% соответственно. Для сравнения: в Минской области — 3,4%, в Витебской — 4,5%, Могилевской — 4,8%.

Чаще всего, по статистике, за чертой бедности оказываются семьи с детьми, среди них 7,5% относится к малообеспеченным (годом ранее — 8,4%), а реже всего — одинокие белорусы — 1,3% (годом ранее — 1,6%).

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси насчитывается несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Семьи, живущие там, не могут себе позволить покупать минимальный потребительский набор товаров. ФПБ собирается предложить правительству создать рабочую группу по развитию таких районов.

 
Теги: Минск
 
 
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