Польша просит США продать ей истребители пятого поколения

Источник материала: Tut.by

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на открытии в Варшаве оборонной конференции Defence24, сообщил , что правительство страны направило в США официальный запрос на покупку сразу 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Вместе с самолетами поляки просят поставить пакеты обучения и техподдержки. Блащак заявил, что хочет, чтобы «постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на современное». Министр также отметил, что самолеты нужны стране как элемент сдерживания противника.

16 мая Министерство национальной обороны Польши выразило желание получить первые 16 самолетов к 2026 году, а остальные — позже этого срока. Эти самолеты должны заменить находящиеся сейчас в ВВС Польши советские истребители четвертого поколения МиГ-29 (21 штука) и истребители-бомбардировщики Су-22М4 (26 штук). F-35a будут закупаться по линии программы иностранных военных продаж (Foreign Military Sales).

Истребитель пятого поколения F35a — один из самых современных самолетов в мире, и обладать им хотят многие страны. В частности, недавно появилась информация, что 105 таких самолетов закуплены Японией, а из Турции периодически приходят противоречивые сведения, что США то собираются, то нет поставить истребители этой стране.