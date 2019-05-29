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Соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС подпишут осенью - глава Минтруда РФ
Источник материала: Интерфакс
Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет подписано осенью и ратифицировано до конца года.
"В настоящее время проект соглашения проходит во всех государствах-членах Евразийского экономического союза процедуру внутригосударственного согласования с целью его подписания. Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами-членами ЕАЭС до конца года", - сказал Топилин, которого цитируют в пресс-службе Минтруда в четверг.
Между тем в пресс-службе ведомства уточнили, что работа над соглашением о пенсионном обеспечении велась несколько лет в рамках реализации Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, в котором предусматривалось регулирование вопросов пенсионного обеспечения стран ЕАЭС.
Согласно проекту соглашения, оно вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур.
В Минтруде уточнили, что согласно текущему проекту соглашения, за стаж работы, приобретенный до даты вступления в силу документа, пенсии назначаются и выплачиваются государством, "на территории которого этот стаж приобретен".
При этом Россия продолжит нести расходы на выплату страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца за российский стаж, а также стаж государств-членов, приобретенный до 1 января 2002 года. Это касается, в том числе, периода до распада СССР, если гражданин проживает на территории РФ.
"Обращаться трудящийся может либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства-трудоустройства. Документы для установления и выплаты российской пенсии необходимо представлять в порядке, установленным российским законодательством", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось, в среду на заседании Высшего евразийского экономического совета в Нур-Султане президент РФ Владимир Путин отметил важность подготовки пенсионного соглашения ЕАЭС, благодаря которому появится возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза.
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Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что соглашение о пенсионном обеспечении граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет...
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