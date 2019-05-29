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IKEA воссоздала интерьеры сериалов «Друзья» и «Очень странные дела»

30.05.2019 14:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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IKEA поделилась серией интерьеров «Real Life», где воссоздала гостиные культовых сериалов: «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел». Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Одна из крупнейших в мире торговых сетей IKEA изучила комнаты, которые часто мелькают в кадрах трех популярных сериалов. Она скомбинировала собственную мебель разных стилей и размеров, чтобы наиболее полно передать атмосферу и атрибутику помещений. В результате IKEA опубликовала три набора: «Комната для семьи» (на основе «Симпсонов»), «Комната для друзей» (на основе «Друзей») и «Комната для всех» (на основе «Очень странных дел»). В них поместили ссылки – они ведут на соответствующие страницы сайта, где предметы можно купить и собрать картинку по кусочкам, обустроив дом. 

Вот, как выглядят «икеевские» интерьеры:

А вот, какие наборы мебели предлагает IKEA, чтобы воплотить задумку в жизнь:

Читайте по теме: IKEA выпустила каталог мебели на основе «Камасутры»

 
 
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IKEA поделилась серией интерьеров «Real Life», где воссоздала гостиные культовых сериалов: «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел». Информация об этом появилась на...
 
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