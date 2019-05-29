IKEA воссоздала интерьеры сериалов «Друзья» и «Очень странные дела»

Источник материала: KYKY

IKEA поделилась серией интерьеров «Real Life», где воссоздала гостиные культовых сериалов: «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел». Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Одна из крупнейших в мире торговых сетей IKEA изучила комнаты, которые часто мелькают в кадрах трех популярных сериалов. Она скомбинировала собственную мебель разных стилей и размеров, чтобы наиболее полно передать атмосферу и атрибутику помещений. В результате IKEA опубликовала три набора: « Комната для семьи » (на основе «Симпсонов»), « Комната для друзей » (на основе «Друзей») и « Комната для всех » (на основе «Очень странных дел»). В них поместили ссылки – они ведут на соответствующие страницы сайта, где предметы можно купить и собрать картинку по кусочкам, обустроив дом.

Вот, как выглядят «икеевские» интерьеры:

А вот, какие наборы мебели предлагает IKEA, чтобы воплотить задумку в жизнь: