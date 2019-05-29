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IKEA воссоздала интерьеры сериалов «Друзья» и «Очень странные дела»
Источник материала: KYKY>
IKEA поделилась серией интерьеров «Real Life», где воссоздала гостиные культовых сериалов: «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел». Информация об этом
Одна из крупнейших в мире торговых сетей IKEA изучила комнаты, которые часто мелькают в кадрах трех популярных сериалов. Она скомбинировала собственную мебель разных стилей и размеров, чтобы наиболее полно передать атмосферу и атрибутику помещений. В результате IKEA опубликовала три набора: «
Вот, как выглядят «икеевские» интерьеры:
А вот, какие наборы мебели предлагает IKEA, чтобы воплотить задумку в жизнь:
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