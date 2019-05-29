|
Что ест тренер по фитнесу? Рецепты на завтрак, обед и ужин
Источник материала: Tut.by
В последнее время все чаще говорят об интуитивном питании: мол, слушай организм — и он подскажет, что есть. А если интуиция молчит? Тогда можно подсмотреть за профессионалами. GO.TUT.BY попросил поделиться рецептами из своего привычного меню персонального тренера Анжелику Воробей.
Завтрак
— Завтрак пропускать нежелательно! — считает Анжелика. — Утренний прием пищи обеспечивает организм питательными веществами на большую часть дня.
Девушка предпочитает завтракать через 30−60 минут после того, как проснется.
— Дайте организму время подготовиться к процессу переваривания пищи. В этом поможет стакан воды натощак.
Завтрак — примерно на 350−400 ккал.
— Быстрых углеводов лучше избегать (выпечка, бутерброды, шоколадные батончики и так далее). Они поднимают уровень сахара в крови, и через 30−60 минут вас снова посетит чувство голода.
Утром тренер позволяет себе чай или кофе, а вот в течение дня советует пить побольше простой чистой воды.
Обед
Анжелика обедает примерно с 12.00 до 13.00 — в пределах 350−400 калорий.
— Если планируется тренировка, хорошенько подкрепитесь за 1,5−2 часа перед ней, чтобы пища успела перевариться и вы не испытывали дискомфорта во время физических нагрузок. Хорошо, если обед состоит из белков (мясо: индейка, курица, кролик), углеводов (картофель, макароны, цельнозерновая каша) и клетчатки (отлично подойдет большая порция салата из сырых овощей, заправленная оливковым маслом или йогуртом).
Ужин
Ужинать тренер старается за 3-4 часа до сна. Обычно это около 200 ккал.
— Если планируется вечерняя тренировка, поесть можно как до нее, так и после, главное — не забыть это сделать!
Хороший ужин, по мнению Анжелики, включает в себя белковые продукты в сочетании с овощным гарниром или салатом.
— Старайтесь не переедать, но и пропускать ужин не стоит! Организм вам за это спасибо не скажет, да и не исключено, что разбудит ночью для прогулки к холодильнику. Кроме того, помните — никакой тяжелой, жирной пищи перед сном.
На сладенькое
— Не стоит бояться десертов, — говорит Анжелика. — Они могут присутствовать в меню, даже если вы решили похудеть. Правильные десерты собственного приготовления можно есть хоть каждый день, главное — включать их в свою норму калорий. Идеальное время для десерта — первая половина дня (но в том примере, что я привела, уже есть сладкий завтрак).
Анжелика на десерт отводит не более 150−200 ккал и следит, чтобы в нем не было сахара и белой пшеничной муки. В качестве вкусного перекуса в течение дня — фрукты, ягоды, орешки.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GO.TUT.BY попросил поделиться рецептами из своего привычного меню персонального тренера Анжелику Воробей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)