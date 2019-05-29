Что ест тренер по фитнесу? Рецепты на завтрак, обед и ужин

Источник материала: Tut.by

В последнее время все чаще говорят об интуитивном питании: мол, слушай организм — и он подскажет, что есть. А если интуиция молчит? Тогда можно подсмотреть за профессионалами. GO.TUT.BY попросил поделиться рецептами из своего привычного меню персонального тренера Анжелику Воробей.



Фото: www.instagram.com/likus_fitnesstrainer

Завтрак

— Завтрак пропускать нежелательно! — считает Анжелика. — Утренний прием пищи обеспечивает организм питательными веществами на большую часть дня.

Девушка предпочитает завтракать через 30−60 минут после того, как проснется.

— Дайте организму время подготовиться к процессу переваривания пищи. В этом поможет стакан воды натощак.

Завтрак — примерно на 350−400 ккал.

— Быстрых углеводов лучше избегать (выпечка, бутерброды, шоколадные батончики и так далее). Они поднимают уровень сахара в крови, и через 30−60 минут вас снова посетит чувство голода.

Утром тренер позволяет себе чай или кофе, а вот в течение дня советует пить побольше простой чистой воды.

Шоколадный блинчик из рисовой муки с начинкой Ингредиенты: — мука — 30 г; — молоко — 25 г; — 1 яйцо; — какао и соль по вкусу — банан — 50 г; — творог — 50 г; — миндаль — 15 г. Приготовление: 1. Муку смешиваем с молоком. 2. Добавляем яйцо, какао и соль. По желанию можно применить подсластитель. 3. Жарим на сковороде с двух сторон, внутрь кладем начинку из банана, творога и миндаля.

Обед

Анжелика обедает примерно с 12.00 до 13.00 — в пределах 350−400 калорий.

— Если планируется тренировка, хорошенько подкрепитесь за 1,5−2 часа перед ней, чтобы пища успела перевариться и вы не испытывали дискомфорта во время физических нагрузок. Хорошо, если обед состоит из белков (мясо: индейка, курица, кролик), углеводов (картофель, макароны, цельнозерновая каша) и клетчатки (отлично подойдет большая порция салата из сырых овощей, заправленная оливковым маслом или йогуртом).

Полезный плов с курагой Ингредиенты: — булгур; — говядина; — лук; — морковь; — приправа для плова; — курага. Приготовление: 1. Лук очистить от шелухи и нарезать на кубики. Морковь нарезать соломкой. 2. Лук обжарить (используйте буквально капельку масла), добавить курагу и морковь. Потушить все вместе пока морковь не размягчится (около 15 мин). 3. Добавить порезанное на кусочки мясо. Немного обжарить. Всыпать булгур, и залить все ингредиенты кипятком. 4. Тушить до готовности.

Ужин

Ужинать тренер старается за 3-4 часа до сна. Обычно это около 200 ккал.

— Если планируется вечерняя тренировка, поесть можно как до нее, так и после, главное — не забыть это сделать!

Хороший ужин, по мнению Анжелики, включает в себя белковые продукты в сочетании с овощным гарниром или салатом.

— Старайтесь не переедать, но и пропускать ужин не стоит! Организм вам за это спасибо не скажет, да и не исключено, что разбудит ночью для прогулки к холодильнику. Кроме того, помните — никакой тяжелой, жирной пищи перед сном.

Салат с тунцом Ингредиенты: — тунец в собственном соку — 150 г; — брокколи — 100 г; — авокадо — 30 гр; — кукуруза без сахара — 50 г. Приготовление: Все ингредиенты смешать и заправить оливковым маслом и лимонным соком.

На сладенькое

— Не стоит бояться десертов, — говорит Анжелика. — Они могут присутствовать в меню, даже если вы решили похудеть. Правильные десерты собственного приготовления можно есть хоть каждый день, главное — включать их в свою норму калорий. Идеальное время для десерта — первая половина дня (но в том примере, что я привела, уже есть сладкий завтрак).

Анжелика на десерт отводит не более 150−200 ккал и следит, чтобы в нем не было сахара и белой пшеничной муки. В качестве вкусного перекуса в течение дня — фрукты, ягоды, орешки.

Банановый кекс Ингредиенты: — цельнозерновая пшеничная мука — 150 г; — кукурузная мука — 30 г; — разрыхлитель -1ч.л.; — соль — ½ ч.л.; — яйца — 2шт.; — бананы 3,5шт.; — белый йогурт — 115 г; — яблочное пюре — 50 г. Приготовление: 1. Духовку разогреть до 180 градусов. 2. Смешать муку, разрыхлитель и соль. 3. В отдельной миске смешать 2 банана, яйца, йогурт и яблочное пюре. 4. Влажные ингредиенты ввести в сухие, перемешать ложкой или лопаткой. 5. Смазать форму сливочным или кокосовым маслом. 6. Выложить кружочки бананов (1 целый и половинка), залить тестом. 7. Выпекать 35 минут при 180 градусах. Немного остудить и перевернуть на тарелку.