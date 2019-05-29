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В Ушачах лесовоз насмерть сбил велосипедиста

30.05.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 мая на улице Калининской в Ушачах водитель лесовоза насмерть сбил велосипедиста, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ УВД

49-летний водитель лесовоза сбил велосипедиста во время обгона — тот ехал в попутном направлении. 65-летний мужчина, житель Ушачского района, погиб на месте.

 
 
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49-летний водитель лесовоза сбил велосипедиста во время обгона - тот ехал в попутном направлении.
 
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