|
В Ушачах лесовоз насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Вечером 29 мая на улице Калининской в Ушачах водитель лесовоза насмерть сбил велосипедиста,
49-летний водитель лесовоза сбил велосипедиста во время обгона — тот ехал в попутном направлении. 65-летний мужчина, житель Ушачского района, погиб на месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
49-летний водитель лесовоза сбил велосипедиста во время обгона - тот ехал в попутном направлении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)