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Трассу М6 обещают полностью открыть к Европейским играм

30.05.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К началу II Европейских игр откроется движение по всем обновленным участкам трассы М6 Минск — Гродно. Сейчас работы ведутся с 173-го по 197-й километр, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Построена двухуровневая развязка около Гостиловцев. Через реку Лебеда был возведен переход вместо традиционного моста. Были разработаны и построены несколько переходов для диких животных, которые, как говорят, охотники, пользуются популярностью у зверей. У ограждающей магистраль сетки на подходах к туннелю специалисты наблюдают активное движение косуль и лосей.

На М6 будет установлено около 2 тыс. знаков, нанесено более 360 километров разметки. Около каждого пешеходного перехода будут датчики контроля скорости. На гродненском участке трассы будет более десятка стационарных камер.


Фото: grodnonews.by

Сейчас на трассе со стороны Минска от 173-го до 197-го километров уложен верхний слой асфальта по левой стороне, идут работы по правой стороне. Одновременно горячим пластиком наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки.

Полностью обновленную трассу обещают открыть до 21 июня.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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К началу II Европейских игр откроется движение по всем обновленным участкам трассы М6 Минск - Гродно. Сейчас работы ведутся с 173-го по 197-й километр.
 
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