Трассу М6 обещают полностью открыть к Европейским играм

Источник материала: Tut.by

К началу II Европейских игр откроется движение по всем обновленным участкам трассы М6 Минск — Гродно. Сейчас работы ведутся с 173-го по 197-й километр, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Построена двухуровневая развязка около Гостиловцев. Через реку Лебеда был возведен переход вместо традиционного моста. Были разработаны и построены несколько переходов для диких животных, которые, как говорят, охотники, пользуются популярностью у зверей. У ограждающей магистраль сетки на подходах к туннелю специалисты наблюдают активное движение косуль и лосей.

На М6 будет установлено около 2 тыс. знаков, нанесено более 360 километров разметки. Около каждого пешеходного перехода будут датчики контроля скорости. На гродненском участке трассы будет более десятка стационарных камер.



Фото: grodnonews.by

Сейчас на трассе со стороны Минска от 173-го до 197-го километров уложен верхний слой асфальта по левой стороне, идут работы по правой стороне. Одновременно горячим пластиком наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки.

Полностью обновленную трассу обещают открыть до 21 июня.