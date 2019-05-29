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Трассу М6 обещают полностью открыть к Европейским играм
Источник материала: Tut.by
К началу II Европейских игр откроется движение по всем обновленным участкам трассы М6 Минск — Гродно. Сейчас работы ведутся с 173-го по 197-й километр,
Построена двухуровневая развязка около Гостиловцев. Через реку Лебеда был возведен переход вместо традиционного моста. Были разработаны и построены несколько переходов для диких животных, которые, как говорят, охотники, пользуются популярностью у зверей. У ограждающей магистраль сетки на подходах к туннелю специалисты наблюдают активное движение косуль и лосей.
На М6 будет установлено около 2 тыс. знаков, нанесено более 360 километров разметки. Около каждого пешеходного перехода будут датчики контроля скорости. На гродненском участке трассы будет более десятка стационарных камер.
Сейчас на трассе со стороны Минска от 173-го до 197-го километров уложен верхний слой асфальта по левой стороне, идут работы по правой стороне. Одновременно горячим пластиком наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки.
Полностью обновленную трассу обещают открыть до 21 июня.
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К началу II Европейских игр откроется движение по всем обновленным участкам трассы М6 Минск - Гродно. Сейчас работы ведутся с 173-го по 197-й километр.
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