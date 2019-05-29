«Минус 50 долларов сейчас ради 400-долларовой пенсии в будущем». Как молодой «айтишник» копит на старость

Источник материала: Tut.by

Власти пытаются популяризировать пенсионное страхование. С 1 сентября страховки можно будет оформлять онлайн. Минимальный срок подписания договора о дополнительной пенсии снизится с трех лет до одного года. А работодатели, чьи работники копят на пенсию в соответствующих структурах, смогут включать их взносы в затраты, которые учитываются при налогообложении.

Легко ли накопить на достойную пенсию? Своей историей с Завтра твоей страны поделился 28-летний «айтишник» Павел.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Думать сейчас, чтобы на пенсии жить лучше

О пенсионном страховании Павел задумался два года назад после того, как увидел рекламу. Первое, что его привлекло, это была выгодная ставка — 5%.

− В это время ставки по депозитам в долларах начали падать. И я понимал, что через два-три года таких выгодных ставок уже не будет, − вспоминает Павел.

Он изучил возможности накопления дополнительной пенсии, взвесил все «за» и «против» и решил, что если он сам не позаботится о финансовом благополучии на заслуженном отдыхе, хорошей пенсии ему не видать.

− Если посмотреть на текущий уровень жизни пенсионеров, то он предельно низкий. А через 30 лет с обеспечением людей пенсией будет гораздо сложней. К тому же я думаю, что мы все же придем к накопительной пенсионной системе, которой я сейчас пользуюсь. Она относительно справедливая и работает в других странах, − рассказывает Павел.

Справка FINANCE.TUT.BY. По данным Минфина, на 1 января 2018 года 141,1 тысячи белорусов было застраховано по добровольному страхованию дополнительной пенсии. Из них большинство застраховано предприятиями по коллективным договорам — это 90,6%, или 127,8 тысячи человек. Самостоятельно застраховалось 13,3 тысячи человек — это 9,4% от общего числа застрахованных.

Достойная пенсия из 30-летних накоплений

На протяжении ближайших 30 лет Павел каждый месяц суммарно будет откладывать на будущую пенсию 50 долларов. Чтобы диверсифицировать накопления и снизить риски, он оформил два договора: один в «Приорлайф», другой в «Стравита».

За годы действия контракта, с учетом налоговой льготы, он внесет в пенсионную копилку около 18 тысяч долларов. К выходу на пенсию накопления составят около 60 тысяч долларов.

Дополнительная пенсия Павла будет около 400 долларов в месяц. Одна компания обещает выплачивать ее на протяжении 15 лет, вторая — пожизненно. Но есть возможность забрать всю сумму по достижении пенсионного возраста.

Перспективу получать достойную пенсию Павел считает оправданным риском небольшой возможности из-за каких-либо экономических катаклизмов потерять накопленные деньги. Ведь как раз это многих останавливает от пенсионных накоплений в страховых компаниях.

− Я рассматривал вариант, что с в одной или во всех организациях могут потерять свои накопления. И мои знакомые склоняются к тому, что все это может «накрыться»: деньги сгорят, и я ничего не получу, − говорит собеседник Завтра твоей страны. − Но я все же думаю, что система накопления пенсии — это наше будущее. И государству для пенсионной реформы выгоден успешный пример того, как люди откладывают в созданные пенсионные фонды, и потом получают хорошую пенсию. Оно будет стараться сделать так, чтобы эти организации работали.

Идеальная пенсия — это финансовая независимость и хобби

За счет накопленной пенсии, инвестиций и небольшой выплаты от государства Павел надеется на пенсии иметь 1,5−2 тысячи долларов в месяц.

− К тому времени покупательная способность этой суммы будет ниже. Думаю, что это будет эквивалентно сегодняшним 800−1000 долларам, − говорит он.

Это даже не сравнить с тем, на что можно рассчитывать, если полагаться только на пенсию от государства.

А вообще Павел надеется перестать работать раньше, чем наступит официальный пенсионный возраст, и уже после 50 лет заниматься не столько работой, сколько хобби.

С чего начать пенсионную реформу

Сегодня за каждого работника организации платят в Фонд социальной защиты 34% от зарплаты, 28% из них идут в пенсионный фонд. Работник также отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты. Это больше, чем во многих странах. Разница в том, что белорусы за счет этих отчислений обеспечивают только нынешних пенсионеров, а не копят на свою старость.

Но поделить эти отчисления на обязательную и накопительную пенсию, по мнению Павла, невозможно, если не найти дополнительные средства, которые закроют образовавшуюся в ФСЗН дыру.

− Моя мама — пенсионер. Когда в пенсионный фонд отчисляют 29% от средней зарплаты в 500 долларов, это примерно средняя пенсия. Получается, что один человек обеспечивает одного пенсионера, то есть моих отчислений, условно хватает только на пенсию моей мамы. Если я буду платить в ФСЗН меньше, то откуда государство возьмет деньги на пенсию для нее? — говорит он.

Пока же самый очевидный выход — людям, которые зарабатывают хотя бы среднюю зарплату, взять на себя ответственность за свою старость и копить на пенсию в дополнение к существующей солидарной системе, считает Павел.

Справка FINANCE.TUT.BY. Застраховать дополнительную пенсию можно и в негосударственной организации. В Беларуси осуществлять добровольное страхование дополнительной пенсии могут страховые организации, которые имеют на это специальное разрешение, лицензию на этот вид страхования. Сейчас их две — «Стравита» и «Приорлайф». Заключать договоры страхования по добровольному страхованию дополнительной пенсии можно как с первой компанией, так и со второй.