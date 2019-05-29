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За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.

30.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 мая 2019 13:34 2973

За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: sudexpert.gov.by

Прокуратура Солигорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя М., которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ.

За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.

Установлено, что М. в группе с иным лицом в период с января 2019 года по 25 февраля 2019 года приобрел около 30 грамм порошкообразной субстанции, содержавшей в своем составе особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP. После этого обвиняемый расфасовал «покупку» в 102 свертка, которые планировал разместить в различных местах в г.Солигорске.

На момент задержания М. довел задуманное до конца в отношении 4 свертков, остальные 98 свертков сотрудники милиции обнаружили в предметах его одежды.

За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Солигорского района признал обвиняемого виновным по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Источник: Служба информации прокуратуры Минской области. Фото: sudexpert.gov.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 мая 2019 13:34 2973 За незаконный оборот особо опасного психотропа житель...
 
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