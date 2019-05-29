За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.

Установлено, что М. в группе с иным лицом в период с января 2019 года по 25 февраля 2019 года приобрел около 30 грамм порошкообразной субстанции, содержавшей в своем составе особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP. После этого обвиняемый расфасовал «покупку» в 102 свертка, которые планировал разместить в различных местах в г.Солигорске.



На момент задержания М. довел задуманное до конца в отношении 4 свертков, остальные 98 свертков сотрудники милиции обнаружили в предметах его одежды.

