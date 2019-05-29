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За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.
30.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 мая 2019 13:34 2973
За незаконный оборот особо опасного психотропа житель Солигорска осужден к 9 годам лишения свободы.
Прокуратура Солигорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя М., которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ.
Установлено, что М. в группе с иным лицом в период с января 2019 года по 25 февраля 2019 года приобрел около 30 грамм порошкообразной субстанции, содержавшей в своем составе особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP. После этого обвиняемый расфасовал «покупку» в 102 свертка, которые планировал разместить в различных местах в г.Солигорске.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Солигорского района признал обвиняемого виновным по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 мая 2019 13:34 2973 За незаконный оборот особо опасного психотропа житель...
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