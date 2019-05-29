ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александрия соберет друзей 6—7 июля

30.05.2019 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Праздник «Купалье» пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6—7 июля. Главная тема — трехлетие малой родины.

Традиционно основными мероприятиями станут церемония открытия, концерты на малой и главной сценах, торговля на импровизированных ярмарочных улицах, ночная молодежная дискотека, чествование передовиков агропромышленного комплекса.

На протяжении двух праздничных дней будет работать тематическая площадка «Александрыйскі кірмаш» — праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий, презентующих региональные фестивали и праздники.

В рамках площадки пройдут фестивали, конкурсы, праздники, пленэры со всех регионов республики, которые отражают неповторимый культурный облик своего города, района, сохраняют и популяризируют существующие только в этом регионе традиции, обычаи, легенды, предания, историко-культурные ценности, ремесла, блюда и т. д.

На площадке «Александрыйская гасцiная» разместятся торговые точки. Предусматривается работа предприятий системы потребкооперации, которые подготовят широкий ассортимент продовольственных товаров, а также блюд стран ближнего зарубежья. Предприятиями будет организована дегустация.

На праздник планируют приехать мастера декоративно-прикладного искусства и творческие коллективы из 7 стран: Республики Беларусь, Латвии, Литвы, Польши, России (Курской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Дагестан), Украины (Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской областей), Эстонии.

Для знакомства гостей праздника с различными спортивными, творческими, научно-техническими программами и достижениями молодежи запланирована работа молодежной площадки «Творчасць маладых», а также выставки-ярмарки изделий учреждений образования и социальной защиты области, демонстрация лучших образцов декоративно-прикладного и технического творчества, выполненных в различных техниках. На выставке будут представлены изделия из керамики, соломки, лозы, стекла, металла, дерева, а также текстильного производства.

Запланирована работа площадок «Свята цырка ў Александрыі» — цирковые выступления, а также лазертаг.

Кульминацией первого дня праздника станет гала-концерт. Начало в 21:30. Завершится гала-концерт фейерверком.

В ночь с 6-го на 7-е июля на малой сцене пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.

Во второй день (7 июля) продолжат работу площадки праздника. Состоится торжественная церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем — праздничный концерт народного артиста Республики Беларусь Анатолия Ярмоленко и группы «Сябры».

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник «Купалье» пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6—7 июля. Главная тема — трехлетие малой родины. Традиционно основными мероприятиями...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ушачах лесовоз насмерть сбил 65-летнего велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика