Александрия соберет друзей 6—7 июля

Источник материала: Радзiма

Праздник «Купалье» пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6—7 июля. Главная тема — трехлетие малой родины.

Традиционно основными мероприятиями станут церемония открытия, концерты на малой и главной сценах, торговля на импровизированных ярмарочных улицах, ночная молодежная дискотека, чествование передовиков агропромышленного комплекса.

На протяжении двух праздничных дней будет работать тематическая площадка «Александрыйскі кірмаш» — праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий, презентующих региональные фестивали и праздники.

В рамках площадки пройдут фестивали, конкурсы, праздники, пленэры со всех регионов республики, которые отражают неповторимый культурный облик своего города, района, сохраняют и популяризируют существующие только в этом регионе традиции, обычаи, легенды, предания, историко-культурные ценности, ремесла, блюда и т. д.

На площадке «Александрыйская гасцiная» разместятся торговые точки. Предусматривается работа предприятий системы потребкооперации, которые подготовят широкий ассортимент продовольственных товаров, а также блюд стран ближнего зарубежья. Предприятиями будет организована дегустация.

На праздник планируют приехать мастера декоративно-прикладного искусства и творческие коллективы из 7 стран: Республики Беларусь, Латвии, Литвы, Польши, России (Курской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Дагестан), Украины (Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской областей), Эстонии.

Для знакомства гостей праздника с различными спортивными, творческими, научно-техническими программами и достижениями молодежи запланирована работа молодежной площадки «Творчасць маладых», а также выставки-ярмарки изделий учреждений образования и социальной защиты области, демонстрация лучших образцов декоративно-прикладного и технического творчества, выполненных в различных техниках. На выставке будут представлены изделия из керамики, соломки, лозы, стекла, металла, дерева, а также текстильного производства.

Запланирована работа площадок «Свята цырка ў Александрыі» — цирковые выступления, а также лазертаг.

Кульминацией первого дня праздника станет гала-концерт. Начало в 21:30. Завершится гала-концерт фейерверком.

В ночь с 6-го на 7-е июля на малой сцене пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.

Во второй день (7 июля) продолжат работу площадки праздника. Состоится торжественная церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем — праздничный концерт народного артиста Республики Беларусь Анатолия Ярмоленко и группы «Сябры».