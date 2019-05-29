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Последний звонок в СШ №2 – Большой фоторепортаж
30.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня во второй школе прошел последний звонок. Для одиннадцатиклассников начался взрослый этап в жизни — они навсегда попрощались с детством. Как это было — в нашем фоторепортаже с праздничной линейки.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня во второй школе прошел последний звонок. Для одиннадцатиклассников начался взрослый этап в жизни — они навсегда попрощались с детством. Как это было —...
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