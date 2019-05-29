Все белоруски закончили выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос»

Источник материала: Аргументы и факты

В Париже продолжается второй в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема «Ролан Гаррос». Во втором круге соревнований первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) встречалась с 17-летней американской теннисисткой Амандой Анисимовой (51).

Матч получился нервным, каждая из девушек совершала большое количество брейков, однако ошибок у белоруски было больше. В итоге Арина Соболенко уступила американке в двух сетах – 4:6, 2:6. Примечательно, что на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open Соболенко также проиграла Анисимовой.

Более высокие шансы на успех были у Виктории Азаренко (43) в противостоянии с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Белоруска выиграла первую партию и вела в счете 4:2 во второй, имея брейк-поинт. Однако японке удалось совершить невероятный кам-бек и выиграть встречу в трех сетах – 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался почти три часа.

Таким образом, все белорусские спортсменки завершили выступление на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Ранее на стадии первого круга из борьбы в «одиночке» выбыли Александра Саснович (34) и Вера Лапко (102).

Александра Саснович, как и Лидия Морозова, уступили в первом раунде и парного разряда вместе со своими партнершами. В борьбе остаются Виктория Азаренко, которая вышла во второй круг вместе с австралийкой Эшли Барти, а также Арина Соболенко, которая проведет матч первого раунда в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс. В мужской части турнира белорусского представительства нет.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 9 июня.