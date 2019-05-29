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В Слуцк на выходные приехал лунапарк. Какие аттракционы и цены
30.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня в Слуцке, на площадке рядом с 5-й школой, начал располагаться передвижной парк аттракционов. Как сообщили SG работники, лунапарк начнёт работать в пятницу после обеда и закончит в понедельник.
Самые дорогие аттракционы - центрифуга, джампинг и аквазобринг - обойдутся случчанам в 5 рублей. Стоимость одного билета на надувную горку и гидравлические самолёты составит 3 рубля, а цепочная карусель и батуты - 3 рубля.
Напомним, также в воскресенье в парке
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Сегодня в Слуцке, на площадке рядом с 5-й школой, начал располагаться передвижной парк аттракционов. Как сообщили SG работники, лунапарк начнёт работать в пятницу...
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