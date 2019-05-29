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От 56 484 рублей: МАЗ начал продажи в Беларуси своих микроавтобусов и фургонов

30.05.2019 14:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

От 56 484 рублей: МАЗ начал продажи в Беларуси своих микроавтобусов и фургонов
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Myfin.by

Новые автомобили выпускают на свободных площадях ОАО «Брестмаш», а ставку делают на высокое качество сборки и бюджетные цены. Так, грузовой фургон стоит в Беларуси 56 484 рублей с учетом НДС. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет 62 196 рублей. В сравнении с моделями европейских производителей выходит дешевле.

«Мы активно развиваем новое для себя направление. Сейчас в Беларуси растет спрос на качественные и доступные микроавтобусы и фургоны. Наша стратегия как раз и предполагает оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, мы полностью обеспечиваем покупателей сервисным обслуживанием. Интерес к новинкам высокий», – поясняют в ОАО «МАЗ».

 
 
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