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Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

30.05.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наше время — большая ценность. Поэтому занятым людям нередко приходится пропускать приемы пищи. Запасным вариантом становится перекус. Если вы относитесь к категории людей, которая ищет альтернативный способ быстро восполнить энергию, приступайте к просмотру этого списка.   

Фрукты  

Яблоки, бананы и другие фрукты для перекуса — отличное решение. Для многих такой набор уже давно стал привычным, приелся.

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Но если вы сделаете нарезку, а потом польете её медом, вкус привычных продуктов изменится. В качестве дополнительного ингредиента можете посыпать ваш десерт корицей.

Орехи

Для тех, у кого нет аллергии на арахис и другие орехи, есть прекрасные новости. Грецкий орех, миндаль, фундук, кешью, фисташки — кладезь витаминов и других полезных веществ.

«Перекусы должны быть максимально полезными». Советы диетолога

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Помните, что добавляя немного орехов в свой рацион вы обогащаете организм витаминами А, В, С, Е, а также микроэлементами — Фтором, Магнием, Железом, Кальцием и Калием. В природных жирах, которые содержаться в орехах, отсутствует холестерин.

Овощи

Сочную морковь, огурец, сельдерей, листья салата, помидоры можно найти, пожалуй, в каждом холодильнике. Их удобно брать с собой как в целом виде, так и салатом.

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Осталось найти идеальную заправку — яблочный уксус, лимонный сок или чеснок?

Сухофрукты

Высушенные ягоды и фрукты обычно сохраняют витаминный комплекс, в который входят РР и В1, а также микроэлементы и клетчатка.

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Недаром в составе восточных сладостей почти всегда есть изюм, чернослив, курага, финики и инжир.

Витаминные коктейли

Многие из перечисленных продуктов можно взбить в блендере. К примеру, зеленое яблоко, петрушка, сельдерей и киви помогут насытить организм. Любителям желтого цвета и нежного вкуса подойдет коктейль с бананом и молоком. По желанию туда можно добавить ваниль.

Молочные продукты

Несмотря на то, что молочные продукты — скоропортящиеся, при наличии холодильника на месте работы вы можете брать их с собой.

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Творог с бананом, йогурт и несколько долек темного шоколада вполне могут заменить не только перекус, но даже пропущенный завтрак.

Ягоды

Когда подошел сезон клубники, земляники, смородины, голубики и других ягод, смело наполняйте ими свои контейнеры для перекуса.

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Будьте осторожны и помните, что черника имеет свойство красить.

Семечки

Семечки подсолнуха и тыквы — не менее полезные продукты для перекуса. Даже при отсутствии непереносимости семечки и орехи могут быть тяжелыми для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В таком случае норму для потребления подскажет лечащий врач.

Хлебцы

Сейчас огромное количество хлебцов, которые хороши и на вкус, и по составу.

Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Клетчатка, которая содержится в них, незаменима для организма. Особенно, когда не хочется отягощать процесс пищеварения хлебобулочными изделиями.

Комбинируйте! Откройте холодильник и взгляните на свою еду по-новому. Возможно, вам захочется добавить консервированные ананасы к фруктам из вашего ланчбокса. Или посыпать йогурт орехами. Все зависит только от вашего желания и фантазии!

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